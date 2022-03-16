شاهد .. صدمة تجتاح الوسط الفني.. إعتزال فنانة مصرية شهيرة ومحبوبة الملايين !! .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تجتاح الوسط الفني.. إعتزال فنانة مصرية شهيرة ومحبوبة الملايين !! .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات، وبالتزامن مع عيد ميلادها الثمانين، أعلنت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر في تصريحات صحافية، رفضها المشاركة في أي أعمال فنية مقبلة، واعتزالها الفن نهائياً، وقالت: الفنان ما هو إلا مشوار، وأنا لحد كدة أعتقد إن مشواري خلص، وأنا قدمت أعمال كتير الحمد لله راضية عنها.

وكانت قد كشفت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع القصواء"، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، لافتةً انه لم يُعرض عليها أي عمل يضيف إلى تاريخها الفني.

ليلى طاهر فنانة قديرة، ووهي واحدة من أهم نجمات جيلها، شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها: "يوميات امرأة عصرية"، "الأيدي الناعمة"، "بوابة الحلواني"، "أريد رجلاً"، "قناع السعادة"، و"الطاووس".



أما آخر أعمالها، مسلسل "الباب في الباب"- الجزء الرابع، الذي عُرض عام 2014، مع الفنان الراحل محمود الجندي، وجسدت ليلى طاهر شخصية الحماة، وكان ابنها وزوجته يسكنان في الشقة المقابلة لها.