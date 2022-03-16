أخبار اليمن : (قرارهام) تثبيت أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية خلال شعبان ورمضان

(قرارهام) تثبيت أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية خلال شعبان ورمضانأعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حسن الكبوس, عن قرار التجار من أعضاء الغرفة بعدم رفع أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهري شعبان ورمضان مراعاة لأوضاع المواطنين.

وفي ندوة - المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية وسبل الحد من آثارها- التي نظمتها اليوم الغرفة التجارية والصناعية بصنعاءالعاصمة- أكد الكبوس استقرار الاوضاع التموينية والعمل على تعزيزها وتأمينها, ووقوف القطاع الخاص إلى جانب الحكومة لحماية المجتمع من الاحتكار والجشع.

مشيرا إلى ان القطاع الخاص يعاني من تأخر عملية إفراغ السفن في ميناء عدن ومضاعفة غرامات التأخير على التجار.. لافتا إلى تداعيات قرار جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي من250 ريال إلى 500 ريال.

من جهته اثني رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، على قرار القطاع التجاري المسئول بشأن تثبيت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تقديرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك..

مؤكدا أن مراقبة الأسعار ستستمر لمواجهة الجشعين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وعبر رئيس الوزراء عن الشكر للقطاع الخاص لصموده في ظل العدوان والأزمات والصعوبات التي تعترضه ومنها آلية النقل من عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال إلى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى ..

لافتا ألى أهمية التكامل بين منظومة السوق التي تضم القطاع العام ومؤسساته والقطاع الخاص وأطره لفائدة المستهلك والحد من معاناته نتيجة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.

