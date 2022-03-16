شاهد .. لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي تضع والديها في موقف محرج بسبب حركة غير لائقة.. وهجوم غير مسبوق وصادم من الجمهور ؟!

انت الان تتابع خبر لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي تضع والديها في موقف محرج بسبب حركة غير لائقة.. وهجوم غير مسبوق وصادم من الجمهور ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تفاعل الجمهور مع مقطع فيديو نشرته ”لي لي“ ابنة النجمين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، استعرضت خلاله ملامح وجهها الشابة عن قرب، وسط إشادة بجمالها.

وعلى الرغم من جمال ”لي لي“، إلا أن ذلك لم يكن أكثر ما أثار الانتباه في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاقٍ واسع، بل الحركات التي قامت بها؛ إذ استهجن العديد من المعلقين تلك التصرفات واصفين إياها بحركاتٍ ”سخيفة“ و ”غير اللائقة“.

وقال أحد المعلقين: ”شو هذه الحركات والتصرفات“، وأضاف آخر: ”اي حركة اللسان دي؟“، وتابعت أخرى: ”مين علمها تطلع لسانها؟ قله ادب“، و“ايه الحركات التافهة دي؟“.

في حين استذكر آخرون أزمة والدتها الفنانة منى زكي، التي أثيرت مؤخرا بسبب قيامها بخلع ملابسها الداخلية في أحد مشاهد فيلم ”أصحاب ولا أعز“؛ إذ قال أحدهم: ”متعودناش على منى زكي بهذه الجرأة، فنها كان أرقى من كدا“.

وذهب بعض المعلقين للبحث إن كانت ”لي لي“ تشبه والدتها أم والدها أكثر، إلا أن الغالبية اتفقت على أنها مزيجٌ من الاثنين؛ إذ جاء في تعليق أحدهم: ”شايله منهم الاثنين، احمد حلمي وهو صغير اذنو وانفو ودقنو ومنى زكي عيونها وجبهتهااا سبحان الخالق“، وأضاف آخر: ”مكس احمد حلمي ومنى زكي“.

و“لي لي“؛ هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي، وقد اختار والداها اسمها نسبة إلى إحدى الزهور.

ومنذ بدأت ”لي لي“ الظهور أمام الجمهور، وهي تفضل استخدام تطبيق ”تيك توك“ وتنشر العديد من مقاطع الفيديو من خلاله.

وقبل أشهر شاركت ابنة النجمين المصريين متابعيها مقاطع فيديو مرحة لها مع والدها أحمد حلمي وهي تسمع بعض الأغاني وتغني معها فيما يشاركها هو الرقص.

كما حرص أحمد حلمي ومنى زكي على دعم ابنتهما في مشروعها الجديد خلال مشاركتها في أحد المعارض لبيع منتجاتها.

يُذكر أن الثنائي منى زكي وأحمد حلمي حافظا على أن يبقيا حياتهما الخاصة وأولادهما بعيدا عن الإعلام لسنوات طويلة، ولكن ”لي لي“ بدأت الظهور معهما في أغلب المناسبات والحفلات مؤخرا.