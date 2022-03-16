شاهد .. مبالغ خيالية وضخمة.. لن تصدق المبلغ الكبير الذي طلبه أبو جبل للظهور مع الإعلامي عمر أديب في برنامج الحكاية !!

انت الان تتابع خبر مبالغ خيالية وضخمة.. لن تصدق المبلغ الكبير الذي طلبه أبو جبل للظهور مع الإعلامي عمر أديب في برنامج الحكاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال الفترة الماضية تناقلت وسائل إعلام عربية مؤخراً أنباء تتحدث عن المبلغ الذي طلبه أبو جبل للقبول باستضافة الإعلامي عمرو أديب له في برنامجه الحكاية متحدثين عن رقم فلكي.

وسائل الإعلام قالت نقلاً عمّا أسمتها "مصادر" إن " إجمال الأجر الذي تقاضاه اللاعب المصري أبو جبل مقابل استضافته في حلقة واحدة من برنامج الحكاية مع عمر أديب وهو 15 مليون جنيهًا مصريًا".

في سياق متصل كان قد أماط اللاعب المصري محمد أبوجبل، حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك للمرة الأولى اللثام عن " حقيقة "الأنباء التي ترددت في الأيام القليلة الماضية حول انفصاله عن زوجته الحسناء سمارة يحيى.

وبعد سؤال المذيعة منى الشاذلي عن حالة الحارس الاجتماعية وما إذا كان قد انفصل عن زوجته، رد أبوجبل بالقول: "الحالة الاجتماعية بها بعض المشاكل في الوقت الحالي، سأوضح الأمور لاحقًا»، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون قد انفصل عن زوجته".



يأتي ذلك بعد شائعات متصاعدة انتشرت خلال الأيام الماضية تتحدث عن انفصال الحارس أبوجبل عن زوجته سمارة يحيى.

هذا وكان الحارس محمد أبوجبل قد تألق مع المنتخب المصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 الذي حقق فيه منتخب مصر المركز الثاني