شاهد .. هذا الرجيم السحري والخارق أفقد (ليلى علوي) 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدق ماهو وما كانت تفعل يومياً ؟!

انت الان تتابع خبر هذا الرجيم السحري والخارق أفقد (ليلى علوي) 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدق ماهو وما كانت تفعل يومياً ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة المصرية ليلى علوي بكل صراحة عن طريقتها التي اتبعتها لخسارة 30 كيلو من وزنها الزائد، وما مرت به خلال هذه الفترة.

وأكدت ليلى علوي في لقاء تلفزيوني أنها أكثر سيدة شعرت بالتعب في الرجيم، بسبب اتباعها أكثر من حمية غذائية لم تأت بنتائج، وأضافت ليلى في لقائها بأحد البرامج أنها اتبعت ريجيمًا كيميائيًا وغيره من الحميات غير الصحية، لكنها في النهاية كانت تفقد وزنها بشكل سريع جدًا، ثم تكتسب مزيدًا من الوزن بمجرد التوقف عنه، وهو أمر غير مفيد لجسم الإنسان.

وعن أسرار حميتها الغذائية التي تسببت في فقدان وزنها بهذه الطريقة، تقول ليلى إنها اتبعت حمية صحية خلال 3 أشهر، كانت خلالها تقوم بشرب الكثير من المياه، وليكن ثلاث زجاجات، منها كوب ماء دافئ صباحًا، كما نصحت الفتيات اللاتي يرغبن في فقدان وزنهن، بعدم التسرع وضرورة تقسيم الوجبات على خمس مرات في اليوم بدلاً من ثلاث.

ونطلعك اليوم على نصائح ليلى علوي لخسارة الوزن بسرعة.