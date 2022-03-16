شاهد .. هذا الرجيم السحري والخارق أفقد (ليلى علوي) 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدق ماهو وما كانت تفعل يومياً ؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)
تحدثت الفنانة المصرية ليلى علوي بكل صراحة عن طريقتها التي اتبعتها لخسارة 30 كيلو من وزنها الزائد، وما مرت به خلال هذه الفترة.
وأكدت ليلى علوي في لقاء تلفزيوني أنها أكثر سيدة شعرت بالتعب في الرجيم، بسبب اتباعها أكثر من حمية غذائية لم تأت بنتائج، وأضافت ليلى في لقائها بأحد البرامج أنها اتبعت ريجيمًا كيميائيًا وغيره من الحميات غير الصحية، لكنها في النهاية كانت تفقد وزنها بشكل سريع جدًا، ثم تكتسب مزيدًا من الوزن بمجرد التوقف عنه، وهو أمر غير مفيد لجسم الإنسان.
وعن أسرار حميتها الغذائية التي تسببت في فقدان وزنها بهذه الطريقة، تقول ليلى إنها اتبعت حمية صحية خلال 3 أشهر، كانت خلالها تقوم بشرب الكثير من المياه، وليكن ثلاث زجاجات، منها كوب ماء دافئ صباحًا، كما نصحت الفتيات اللاتي يرغبن في فقدان وزنهن، بعدم التسرع وضرورة تقسيم الوجبات على خمس مرات في اليوم بدلاً من ثلاث.
ونطلعك اليوم على نصائح ليلى علوي لخسارة الوزن بسرعة.
- لجأت هذه النجمة الى مركز متخصص للرجيم له فروع في السعودية ومصر ودول الخليج كافة والتزمت معه في حمية محددة لها حيث يرسل هذا المركز لها يومياً وجباتها الى منزلها.
- امتنعت ليلى عن الشوكولاتة وهي السبب الاساسي لبدانتها فكلما كانت تبدأ بإحدى الرجيمات كانت الشوكولاتة تغريها من جديد الى ان امتنعت عنها تماماً.
- من اسرار نجاح هذا الديات هو تنظيم السعرات الحرارية فتنصح هذه النجمة بتناول 5 وجبات صغيرة منظمة خلال اليوم وهي كفيلة بسد الجوع والشعور بالشبع.
- شرب كمية كبيرة من الماء يومياً على ان تكون الماء دافئة، تنصح هنا ايضاً بإضافة شريحة من الليمون الحامض او شريحة من البرتقال الى الماء الدافئ.
- تصغير حجم الطبق الذي تتناولين به الاطعمة حتى تلتزمي بعدد سعرات حرارية اقل.
- المشي يومياً لوقت يتراوح ما بين 30 و 45 دقيقة للمساعدة على حرق الدهون بسرعة وتفعيل عملية الهضم في الجسم.
- المواظبة على نظام صحي معتدل بعد خسارة الوزن وذلك منعاً لاسترداده.
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