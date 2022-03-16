أخبار اليمن : تحرير 11 قرية.. تفاصيل عملية نوعية للجيش واللجان في حجة

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تحرير 11 قرية.. تفاصيل عملية نوعية للجيش واللجان في حجة

كشفت القوات المسلحة اليوم، عن تفاصيل العملية الهجومية للجيش واللجان الشعبية في حيران وبني حسن بحجة. تحرير 11 قرية.. تفاصيل عملية نوعية للجيش واللجان في حجةكشفت القوات المسلحة اليوم، عن تفاصيل العملية الهجومية للجيش واللجان الشعبية في حيران وبني حسن بحجة. وأوضحت القوات المسلحة أن العملية الواسعة في حجة نفذت من مسارين وتوجت بتحرير 11 قرية بينها الظهر والعكاشية والمنجورة وعشرات المواقع بمساحة تقدر بـ 26 كم مربع. وأكدت مصرع وإصابة أكثر من 200 من مرتزقة الداخل والسودانيين في معارك حيران وبني حسن، وتدمير واغتنام آليات ومدرعات وعتاد عسكري متنوع. وأشارت إلى أن طيران العدوان حاول إسناد المرتزقة بعشرات الغارات لكنه فشل في إعاقة تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية.

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