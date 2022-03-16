شاهد .. لن تصدق من يكون ابن النجمة وفاء عامر ! ممثل مصري مشهور دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

خرج عمر محمد فوزي ابن الفنانة المصرية وفاء عامر مؤخراً كاشفاً عن ولوجه عالم التمثيل إثر انضمامه الى أبطال مسلسل بيت الشدة والمفاجأة في كونه سيشارك والدته العمل الكبير. "عمر فوزي" الذي لا يعلم الكثيرون أنه ابن الفنانة سيشارك والدته الفنانة وفاء عامر المسلسل الذي سيتم عرضه رمضان المقبل 2022. عمر ابن الفنانة وفاء عامر كشف عن ذلك عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام" قائلاً: "إن شاء الله انتظروني في مسلسل "بيت الشدة"، وإن شاء الله أكون عند حُسن ظنكم. وأضاف ابن الفنان : "إن الحلم بدأ يتحقق ادعولي إن أنا أكون قد المسؤولية، لأن دي أول حاجة ليا، وإن شاء الله خير دعواتكم".

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