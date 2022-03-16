شاهد .. أتتذكرون الفنانة (ندى رحمي) التي تنمر عليها الجمهور بسبب وزنها ؟؟ لن تصدقوا كيف أصبحت بعد خسارة 100 كيلو !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون الفنانة (ندى رحمي) التي تنمر عليها الجمهور بسبب وزنها ؟؟ لن تصدقوا كيف أصبحت بعد خسارة 100 كيلو !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

كانت قد فاجأت الفنانة والإعلامية ندى رحمي خلال الأيام الماضية جمهورها بظهور جديد أثار صدمة بعد خسارتها الكثير من وزنها خلال الشهور الماضية وبحمية قاسية وعملية تخسيس.

وعند ظهورها الرشيق تلقت الفنانة العديد من التعليقات المميزة إذا قام العديد من المدونين بالتعليق على جلسة التصوير المنشورة مثنين على جمالها وهي الجلسة والتي رصدتها بعد إطلالتها الجديدة.

هذا وكانت قد أكدت الإعلامية والفنانة "ندى رحمي" أنها خسرت أكثر من 100 كليو بعد أن تنمر عليها جمهورها .