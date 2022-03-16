شاهد .. صدمة مزلزلة.. فارق العمر بين حسين فهمي و أنغام يصدم الجمهور ! لن تتوقع الرقم المفاجئ !؟

انت الان تتابع خبر صدمة مزلزلة.. فارق العمر بين حسين فهمي و أنغام يصدم الجمهور ! لن تتوقع الرقم المفاجئ !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

قدم الفنان حسين فهمي فقرة من الرقص على عزف المزمار والطبل البلدي على إحدى المراكب النيلية المختصة بنقل الفنانين وجميع الحضور لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينماء الأفريقية الايام الماضية.

وعبر الفنان المصري عن سعادته بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قائلاً: "اتصل بي صديقي الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان وأبلغني باختيار إدارة المهرجان لتكريمي".

وأضاف فهمي:"سعدت جداً بالتكريم لأنني أحب الأقصر والتاريخ المصري القديم، واختيار مدينة الأقصر لإقامة مهرجان سينمائي اختيار ممتاز جداً نظراً لموقعها الرائع المناسب لإقامة أي مهرجان سينمائي بشكل عام، وأفريقي بشكل خاص".

الغريب في الأمر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بأخبار زواج الفنان حسين فهمي من الفنانة أنغام متداولين صور رقصه بوصفها صوراً لمراسيم الفرح زاعمين أنها "من يوم زفافه"، ليتم نفيه لاحقاً من مصادر مقربة من الفنانين.

الجدير بالذكر أن الفنان حسين فهمي من مواليد محافظة القاهرة سنة 1940، أي أنه يبلغ من العمر 81 سنة.

حلت الفنانة المصرية أنغام، مؤخراً، ضيفة ببرنامج "في الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وكشفت خلال الحلقة العديد من الأسرار من بينها عمرها الحقيقي.

وقالت أنغام إنها ولدت في 19 يناير عام 1972، أي أن عمرها 50 عاما الأمر الذي صدم جمهورها، ليتبين للجمهور أن فارق السن كبير جداً بين الفنانين.

وتابعت أنغام التعريف بنفسها قائلة إنها غير متزوجة وأم لشابين، ولكن بالمقابل أكدت أنها لا تفكر مجددا في الزواج.