شاهد .. لن تصدق أن هذا الشاب يكون ’’نجل‘‘ الإعلامية (دعاء عامر) الذي خطف الأنظار بوسامته الشديدة.. والجمهور يتساءل : إبنك ولا جوزك ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن هذا الشاب يكون ’’نجل‘‘ الإعلامية (دعاء عامر) الذي خطف الأنظار بوسامته الشديدة.. والجمهور يتساءل : إبنك ولا جوزك ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، مما يسبب صدمة للكثيرين من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم.

ويعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء، الإعلامية المصرية “دعاء عامر” التى نشرت صورا جمعتها بـ إبنها الشاب “سيف” كما حلّا كضيفان علي برنامج معكم منى الشاذلي، الأمر الذي شكّل الصدمة الأكبر للجمهور؛ ولمتابعين الإعلامية المصرية الذين عبروا عن صدمتهم بعدما شاهدوها مع ابنها، حيث أكدوا أنهم لم يتوقعوا أنها لديها ابن بهذا العمر، ودعوا الله أن يحفظه لها.

وأوضحت دعاء في تصريح صحفي عن سعادتها بردود أفعال الجمهور بعد تلك الحلقة، وأن ابنها سيف في آخر سنة بالجامعة قائلة: “ربما «دقنه» هي اللي مكبراه شوية، وأنا دايمًا أقوله احلقها”، مضيفة: «أنا اتجوزت وأنا عندي 19 سنة، وأنجبت سيف وأنا عندي 21 سنة».

وأضافت: «اتبسطت كتير إن الناس شايفاني صغيرة، ودي نعمة من عند ربنا، موضوع السن مش بيفرق معايا خالص».

يُذكر أن الإعلامية المصرية دعاء عامر لديها إبنين هما “سيف وحمزة”، وكانت قد نشرت من قبل مجموعة صور تجمعها بإبنها الصغير “حمزة”، الذي لفت الأنظار بالشبه الكبير مع والدته.

دعاء عامر إعلامية مصرية وهي حفيدة الفنان زكريا الحجاوى رائد الفن الشعبى فى مصر، ولدت يوم 18 سبتمبر عام 1972, تخرجت من كلية التجاره قسم إدارة أعمال جامعة القاهرة.

بدأت العمل الإعلامي من خلال بعض برامج المنوعات على قناة ART، ثم عملت دعاء بالقناة الفضائية المصرية حتى انتقلت إلى قناة أقرأ حيث قدمت مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج “كلام في الهواء”، و”أطباق فضائية”، و”فضائية للسياحة”.

كما قدمت الإعلامية دعاء عامر مؤخراً عددا من البرامج الإجتماعية والدينية على قناة الحياة الفضائية المصرية منها “الدين والحياة”، وغيرها.