أخبار اليمن : صرف النصف الأول من مرتبات مايو 2018م قبيل رمضان

صرف النصف الأول من مرتبات مايو 2018م قبيل رمضانأصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميماً لجميع وحدات الخدمة العامة، بشأن صرف مرتبات النصف الأول من شهر مايو 2018م.

فيما يلي نص التعميم:

تنفيذاَ للتوجيهات الصادرة من فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بصرف النصف الأول من مرتب مايو 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها.

واستكمالاً للمهام التي تقوم بها الوزارة بربط إصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد، ومعالجة وتصحيح كافة حالات الاختلالات القائمة بكشوفات المرتبات وتحديث قاعدة البيانات المركزية، حيث قامت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بإصدار كشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر أبريل 2018م وإبلاغ كافة الوحدات والجهات المعنية بالصرف والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بآلية وإجراءات التعزيز وصرف المرتبات بموجب الكشوفات الصادرة من الوزارة.

ومن خلال متابعة ومراجعة عملية صرف المرتبات لوحظ عدم التزام الجهات بالفترة الزمنية المحددة لعملية صرف المرتبات ومعظم الوحدات قد انتهت الفترة المحددة وفترة التمديد وما زالت الوزارة تتلقى العديد من المذكرات والمطالبات بشأن إطلاق مرتبات بعض الموظفين المتأخرين وأصحاب الوكالات وتوقيفات سابقة بعضهم ثبت عدم صحة المطالبات الواردة بشأنهم.

حيث ستقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بحصر بقية الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم للنصف الثاني من أبريل 2018م وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، وتوقيف مرتباتهم للنصف الأول من شهر مايو 2018م كفرصة أخيرة لتصحيح أوضاعهم وإثبات تواجدهم وحضورهم إلى الوزارة، وبعد انتهاء عملية الصرف سيتم توريد مرتبات بقية الحالات وتنزيلهم من كشوفات المرتبات والمصرحات الشهرية.

وفي هذا الصدد تؤكد وزارة الخدمة المدنية ضرورة الالتزام بما يلي :

سرعة موافاة الوزارة بالمتغيرات اللاحقة إن وجدت خلال فترة ثلاثة أيام كحد أقصى حتى تتمكن الوزارة من استكمال إجراءات إصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر مايو 2018م وموافاة وزارة المالية والجهات المعنية بالصرف بها .

تنزيل مرتبات المنقطعين عن العمل والمزدوجين والأوضاع غير القانونية والرفع بهم إلى الوزارة خلال ثلاثة أيام.

سرعة الرفع بالوثائق والاوليات الناقصة للحالات التي تم إطلاق مرتباتهم للنصف الثاني من أبريل بموجب مذكرات والتزام الجهات بموافاة الوزارة بالوثائق والبيانات المطلوبة والتأكد من صحة قانونية الوثائق والمطالبات المرفوعة.

الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة بالتعميم الصادر عن وزارة الخدمة المدنية عند صرف مرتبات النصف الثاني من أبريل 2018م والالتزام بصرف مرتبات النصف الأول من مايو 2018م خلال فترة (30) يوماً كحد اقصى.

التزام الوحدات التي تم استكمال الربط الشبكي معها لنظام كشف الراتب الموحد بعكس أي متغيرات آلياً وعلى بقية الوحدات موافاة الوزارة بالمتغيرات المطلوبة أن وجدت إلى حين استكمال عملية الربط الشبكي معها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه خدمة للمصلحة العامة.

