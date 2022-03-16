شاهد .. مي حلمي تلقّن النجم أبو جبل درساً قاسياً لن ينساة والصدمة الكبرى ما قالته عن زوجته سمارة يحيى !!

انت الان تتابع خبر مي حلمي تلقّن النجم أبو جبل درساً قاسياً لن ينساة والصدمة الكبرى ما قالته عن زوجته سمارة يحيى !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

شنت الإعلامية المصرية مي حلمي، هجوما عنيفا على نجم منتخب مصر محمد أبو جبل، منتقدة تصريحاته بشأن زوجته الجزائرية سمارة يحيى.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج “خلينا نحكي” عبر قناة “الآن” قالت مي حلمي، إنه كان يجب على محمد أبو جبل ألا يتحدث عن علاقته بزوجته.

وتابعت موضحة:”فلا يجب أن نعرف ما يجرى في منزله.. فالست لها احترامها وخصوصيتها.”

كما شددت مي حلمي أن زوجة أبوجبل الجزائرية أميرة سمارة يحيى، كانت راقية في الرد عليه.

واعتبرت الإعلامية المصرية أن ظهور حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل في البرامج “غلطة” بعد تألقه في كأس الأمم.

وأضافت:”ولا يجب أن تقول إن فرصتي جت النهاردة لأنك يجب ألا تقلل من شأن النادي الذي تلعب فيه وأنت لا تجيد صياغة الحوار في ظهورك بالبرامج.”

يجب عليك شكر الحظ! إلى ذلك قالت مي حلمي:”قيمة محمد أبو جبل تراجعت بعد ظهوره في البرامج فأقول له أنت لاعب مهم ويجب عليك شكر الحظ الذي لولا إصابة الحارس محمد الشناوي فلم تكن تشارك في بطولة أمم إفريقيا.”

كما كانت أزمة نشبت بين حارس منتخب مصر وزوجته ملكة جمال الجزائر، خلال بطولة إفريقيا حتى أن أنباء انتشرت عن طلاقهما ودعم هذا قيام الزوجين بإلغاء متابعة بعضيهما على مواقع التواصل.

وكانت سمارة يحي الحائزة على لقب ملكة جمال الجزائر والعرب، نشرت تدوينة على حسابها على “انستغرام”. عقب انتهاء مُباراة مصر والسنغال، حيث فاز الأخير بركلات الترجيح، أثارت الجدل حول علاقة الزوجين وأخبار انفصالهما.

وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وتحدثت أنباء عن انفصال الثنائي منذُ فترة قريبة. حيثُ اعتبر روّاد السوشيال ميديا. ما نشرته زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل، هو تأكيدًا لانفصالهما عن بعضهما.

سمارة ترد على أبوجبل وكانت سمارة يحيى قد نشرت ردًا بعد ظهور أبوجبل في بعض البرامج الإعلامية. عندما سُئل عن حالته الاجتماعية فأجاب «يعني».

كما قالت في منشور بثته عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام: “من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأنه أولا موضوع شخصي. وثانيا أنا لست من النوع اللي يستغل المشاكل حتى يطلع تريند، وثالثا احترام لكلتا العائلتين. لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى وطريقة أحسن من تلك الطريقة”.

بينما تابعت “بالرغم أنه لا توجد قناة أو صحيفة ماتوصلتش معايا لكن أنا اختارت السكوت بدلا من الكلام أيا كان الرد سواء بالنفي أو التأكيد. فالبيوت أسرار والحمد الله عندي الوعي الكافي والمسؤولية إني متكلمش في الموضوع حتى ينتهي بالطريقة اللي شايفه الله لأنه فيها خير لينا إحنا الاتنين. لكن مدام أنه الموضوع أخذ أكثر من حجموا وأذيني أنا حتى الناس لي تحبني. حابة أطلب منكم شيء فضلا وليس أمرا وأنا أختكم الموضوع ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق”.

مضيفة:”كلام كتير في خاطري تصريحات وشائعات وناس استغلت الموقف وأذوني. كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطه فيبالكم إني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمدالله”.

كما واصلت: “أخيرا أقول لناس كثيرة وهي تشوف كلامي من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي. أولا مافيش فرح يدوم مافيش حزن يدوم تلك لأيام نداولها بين الناس. لا يوجد شيء دائم تعلمت إني لا أضمن الدنيا ولا الناس لي تسقفلي لما نكون ناجح. ولما اكون مكسور ومطفي مافيش لي يوقف معايا، من الطبيعي جدا إن الناس تفرح معاك. لكن مش طبيعي أن الناس تصبر معاك على زعلك وخسارتك وانطفائك معدن الشخص يبان عند حزنك وسقوطك”.

وأردفت: “اتعلمت أن مانشمت في ابتلاء حد لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك صفو قلوبكم. إن شاء الله تكون وصلتلكم رسالتي كل كلمة كتبتها من قلبي شكرا على كل دعواتكم وحبكم. إنتم نعمة من عند ربي وأتمنى من كل قلبي إنكم تغلقوا على الموضوع. والله ضغط كبير عليا يعلم بيه غير ربي شكرا”.

من هي سمارة يحيى زوجة أبو جبل؟ ويشار إلى أن سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر. هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019.

كما تبلغ من العمر 30 عاما وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر.

وزوجة أبوجبل حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات في انجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

ودخلت مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التي شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.