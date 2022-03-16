شاهد .. الفنانة ميمي جمال تهين منى زكي وتلقنها درساً قاسياً لن تنساه بسبب فيلم (أصحاب ولا أعز).. ما قالته فاجئ الجمهور !!

انت الان تتابع خبر الفنانة ميمي جمال تهين منى زكي وتلقنها درساً قاسياً لن تنساه بسبب فيلم (أصحاب ولا أعز).. ما قالته فاجئ الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

علقت الفنانة ميمي جمال، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة منى زكي مؤخرًا، بسبب فيلمها الجديد «أصحاب ولا أعز»، والذي أثار جدلًا واسعًا فور عرضه على منصة «نتفليكس».

وقالت «ميمي»، خلال لقائها ببرنامج«كلام الناس» الذي يذاع على شاشة MBC مصر، إن «اختارت غلط الناس مش من حقها تهاجم، لكن تعترض، ممكن تقولي سوء اختيار هي اختارت الدور دا غلط، هي فنانة كويسة جدا وممثلة ممتازة، لكن لكل جواد كبوة».

وأضافت:«هي ممكن مفكرتش كويس أو خدت الموضوع بشكل حضاري قوي ومنفتح قوي، وإحنا لسه موصلناش لدا، والفيلم دا اتعمل في كل بلد وكل بلد لها عاداتها وتقاليدها وإحنا ممكن متقبلناش دا، نتفرج عليها إن شاء الله في أعمال أحسن تانية».

فيلم «أصحاب ولا أعز» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.