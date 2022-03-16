شاهد .. هذا ما فعله شاب خليجي بفتاة جامعية شديدة الجمال في مصر والذي صدم كل المصريين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا ما فعله شاب خليجي بفتاة جامعية شديدة الجمال في مصر والذي صدم كل المصريين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

أفادت صحف مصرية بأن سيارة يقودها شاب يحمل جنسية دولة خليجية دهست فتاة في القاهرة، مما أدى إلى مصرعها بعد وصولها المستشفى، وقالت الأم إن المتهم مر على جسدها ثلاث مرات.

وذكرت صحيفة اليوم السابع إن سيارة مسرعة دهست طالبة جامعية تدعى إسراء أثناء عبورها الطريق أسفل كوبري الميرغني بمنطقة مصر الجديدة، مما أدى لإصابتها ونقلها إلى مستشفى قريب، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

نزيف حاد بالمخ

وقالت الأم لصحيفة المصري اليوم إن ابنتها توفيت نتيجة إصابتها بنزيف حاد في المخ.

وذكرت أن السيارة الطائشة كان يقودها طالب بكلية الطب بجامعة المنصورة (شمال القاهرة) يحمل جنسية دولة خليجية، مشيرة إلى أنها كانت تلقت مكالمة من زميلة لها قالت: "عربية خبطت (صدمت) إسراء وهى خارجة من باب الكلية.. شاب كان سايق بسرعة جنونية ومعاه 4 شباب تانيين (آخرين)، وبعدين هربوا".

مر على جسدها 3 مرات

وعندما وصلت الأم إلى المستشفى، وجدت ابنتها "جثة هامدة والدماء تسيل من جسدها" وفق تصريحاتها للمصري اليوم.

وقالت إن المتهم "مر على جسدها 3 مرات متتالية" ثم "لاذ بالفرار" قبل أن "يتمكن أحد المارة من إيقاف سيارته، والتحفظ عليه بمعاونة مواطنين حتى حضرت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث".

الأم رفضت الصلح

ورفضت الأم محاولات الصلح مع المتهم قائلة للصحيفة: "كنت بتلقى تهديدات ومساومات، لكن أبدا عمرى ما هتنازل عن حق بنتى ودمها.. دهسها وماشى (قاد السيارة) برعونة إزاى (كيف) أسامحه؟!.. لازم يكون عبرة لغيره لأن أرواح البشر مش (ليست) لعبة".

ونقلت المصري اليوم عن "مصادر مسؤولة" القول إن "مجموعة من الشباب كانوا يسيرون بسرعة جنونية بسيارتهم، وقائدها دهس الفتاة وأُلقى القبض عليه وأُخطرت سفارة بلاده بالواقعة وحضر ممثل قانوني معه التحقيقات".