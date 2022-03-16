شاهد .. مشهد صادم رفضته ميرفت أمين مع الزعيم عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان.. لن تصدق ما طلب المخرج أن يفعلوه !!

انت الان تتابع خبر مشهد صادم رفضته ميرفت أمين مع الزعيم عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان.. لن تصدق ما طلب المخرج أن يفعلوه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

جاء دخول ميرفت أمين عالم الفن على يد فارس السينما المصرية أحمد مظهر في عام 1968 في فيلم «نفوس حائرة»، بعدها توالت خطواتها في طريق الفن خطوة خطوة، حتى باتت واحدة من نجمات السينما، وباتت رمزا من رموز الجمال الممزوج بالبراءة.

رفضت الفنانة ميرفت ارتداء فستان الفنّانة هيفاء وهبي، كما يتطلّب دورها في فيلم "مرجان احمد مرجان" الذي تلعب فيه دور البطولة أمام النجم عادل امام.

وكان المخرج على ادريس قد طلب منها ارتداء الفستان في أحد المشاهد، حيث غنّت اغنية "بوس الواوا"، وهو المشهد الذي يحلم فيه عادل امام، بأنّ ميرفت أمين أستاذة الجامعة تغنّي له "بوس الواوا"، وبعد رفض ميرفت وفشل الزعيم فى إقناعها، قرر المخرج ان يظهر وجهها فقط، على أن ترتدي عارضة أزياء الفستان ويظهره جسدها فقط.

ولعبت ميرفت أمين في الفيلم دور أستاذة جامعية تحافظ على المبادىء والقيم، وترشح نفسها لمجلس الشعب ضد مرجان(عادل امام) وهو رجل مادي ومرتش، وتحدث بينهما العديد من المشاكل خاصة بعد ان يقف أولاد مرجان معها فى الانتخابات، فيقرر محاربتها الى ان يقعا فى حب بعضهما وينتهى الامر بالزواج.

وقدمت ميرفت أمين عددا كبيرا من الافلام لا زالت في ذاكرة الجمهور من بينها «سواق الاتوبيس» و«زوجة رجل مهم» و«حافية على جسر الذهب» و«دائرة الانتقام» و«الاراجوز». كما شاركت الفنان عادل امام عددا من الافلام الكوميدية منها «واحدة بواحدة» و«البعض يذهب للمأذون مرتين» و«البحث عن فضيحة».