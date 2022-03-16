شاهد .. واقعة مأساوية.. هذا ما فعله طفل بوالدته وبطريقة صادمة أبكت الكل وتشيب لها شعر الرأس !!

انت الان تتابع خبر واقعة مأساوية.. هذا ما فعله طفل بوالدته وبطريقة صادمة أبكت الكل وتشيب لها شعر الرأس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

قتل طفل بعمر الثلاث سوات والدته، في الولايات المتحدة، مساء السبت، في مرآب أحد المتاجر في دولتون بضواحي شيكاغو.

وفي تفاصيل الواقعة المأساوية، فقد قتل الطفل والدته عندما كان يلهو بسلاح ناري يخص والده، حسبما أفادت شرطة شيكاغو، الإثنين.

ووقع الحادث عندما كان الطفل يجلس في كرسيه المثبت على المقعد الخلفي داخل السيارة، بينما كان والداه يجلسان في المقعدين الأماميين، ووقع المسدس في يده من دون معرفة كيف حدث ذلك، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح قائد الشرطة المحلية روبرت كولينز لوكالة "فرانس برس"، أن الطفل "بدأ يلهو بالمسدس، وفي لحظة ما ضغط على الزناد".

وأصيبت والدته دايجا بينيت (22 عاما) برصاصة في رقبتها، وتوفيت في أحد مستشفيات شيكاغو بعدما نقلت إليه.