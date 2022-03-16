شاهد .. قرفت تاكل معاها.. عندما أهانت آثار الحكيم آيتن عامر وطردتها من لقاء تلفزيوني والسبب صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر قرفت تاكل معاها.. عندما أهانت آثار الحكيم آيتن عامر وطردتها من لقاء تلفزيوني والسبب صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة آيتن عامر، في وقت سابق ضيفة على برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس.

وكشفت أيتن عامر عن خلافها مع أثار الحكيم، موضحة إنها تعتبر ما حدث معها من الذكريات السيئة التي لا تحب الحديث عنها مجدداً لأنها أهانتها.

وأضافت أن الخلاف بينها وآثار الحكيم يعود، للقاء جمعهما مع سلمى الشماع في حلقة برنامجها "افطر معانا" في ظل تواجد وزير التعليم وقتها، وكان موضوعها حول الطلبة الذين يعملون بجانب دراستهم، وتواجدها كان كمثال لممثلة شابة اتجهت لمجال العمل في ظل وقت دراستها.

وكشف آيتن كواليس الخلاف قائلة: "كنت أجلس بجانب وزير التعليم، ونتحدث حول الموضوع، وآثار الحكيم وصلت متأخرة وعندما وجدتني رفض الدخول بسبب تواجدي، وفوجئت بأن فريق عمل البرنامج يبلغني مع أول فاصل إعلاني أنني لن أكمل الحلقة بناء على رغبة آثار الحكيم نظراً لأنها لم يبلغها أحد بحضوري الحلقة".

وتابعت آيتن: "شعرت بالإهانة وإنني قليلة بالنسبة لها ولا استحق التواجد معها في برنامج واحد، وما أزعجني أكثر هو فقرة الإفطار، فبعد أذان المغرب فوجئت بعد جلوسي على سفرة الضيوف لتناول الإفطار، أنهم يطلبون مني الانتقال لسفرة أخرى خاصة بفريق إعداد البرنامج، وما وصلني هو أنها لا ترغب حتى في التواجد معي على مائدة واحدة، وعلى الفور غادرت المكان وذهبت لمنزلي"، وهو ما دفع كثير للقول بأن آثار قرفت حتى من الأكل بجانبها.