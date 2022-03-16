شاهد .. هل سعيد صالح أكثر موهبة من الزعيم عادل إمام؟.. اتفرج كيف رد سمير غانم بشكل غير متوقع .. لن تصدق ما الذي قاله ؟؟

انت الان تتابع خبر هل سعيد صالح أكثر موهبة من الزعيم عادل إمام؟.. اتفرج كيف رد سمير غانم بشكل غير متوقع .. لن تصدق ما الذي قاله ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

سمير يوسف غانم تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.

وكان يعتبر فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

سمير غانم يعد أحد رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، استطاع عبر مشواره الفني الحافل، أن يحظى باهتمام الجمهور، وكان واحدا من أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، مع رفيقي الدرب جورج سيدهم، والضيف أحمد.

ونستعرض رأي سمير غانم في في عادل إمام وسعيد صالح، كشف عنه في حواره مع الناقد طارق الشناوي، بكتاب "إكسير الحياة"، الذي صدر عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن برنامج تكريمه عام 2017.

وقال سمير غانم ردا على سؤال هل الإيرادات مقياس نجاح النجم؟: "أنا في رأيي أن أهم من الإيرادات هو نجاح الرواية نفسها، وليس نجاح النجم دون الرواية، إذا نجحت الرواية نجح معها النجم، والرواية التي لم تحقق إيرادات لم تنجح، وبالتالي لم ينجح النجم، والذي أتأكد منه أن عادل إمام لا توجد له رواية لم تنجح.

وأضاف بالعكس عادل لديه روايات ظلت تُعرض 8 سنوات، يعني أنا أكثر رواية نجحت عندي ظلت 5 سنوات، نجاح المسرح يختلف بحسب ذوق الجمهور؛ لأن الجمهور أذواقه مختلفة.

وردًا على ما يُقال بأن الفنان سعيد صالح أكثر موهبة من عادل إمام، قال سمير "ممكن لكن عادل أكثر ذكاءً من سعيد".

وتوفي الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، العام الماضي، وربما تبقى من أهم العلامات التي تركها سمير غانم لمحبيه، ابنتيه دنيا وإيمي؛ حيث تحملان جينات فنية استثنائية، امتدت من الأم الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن الوالد الذي رحل عن عالمنا وترك فراغًا أسريًا وفنيًا، ربنا لن يخفف من ألمه سوى ابتسامته المحفورة في وجدان الجميع