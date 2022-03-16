شاهد .. فنانة شهيرة تعترف بكل جرأة وبدون خجل على الهواء مباشرة أن وائل كفوري كان حبيبها الأول وتحرق قلب زوجته.. لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تعترف بكل جرأة وبدون خجل على الهواء مباشرة أن وائل كفوري كان حبيبها الأول وتحرق قلب زوجته.. لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثيرت حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد تداول انباء تفيد بزواج الفنان اللبناني وائل كفوري من الاعلامية كارولينا دي أوليفيرا الأمر الذي أثار تساؤلات لدى الجمهور حول حقيقة الأمر.

الإعلامية اللبنانية ​كارولينا دي أوليفيرا​ حلت في وقت سابق ضيفةً على شاشة الـ mtv مع الإعلامي طوني بارود.

وخلال الحلقة وجه بارود لـ كارولينا مجموعة من الأسئلة وسألها إذا ما كان​ ​وائل كفوري هو حبها الأول، لتجيب نعم هو كان الحب الأول، الحب البريء.





وأضافت أنها المرة الثانية التي تتحدث بها عن الموضوع كونها تحب الحفاظ على خصوصية الأشخاص التي تكون معهم.

وتابعت أنها في الفترة التي تعرفت بها على وائل كان في قمة النجومية و في بدايته، لذا شعرت أنها فتاة محظوظة.



وعن سؤال لماذا لم تطور علاقتها مع وائل أجابته بـ "سألوا الو"، وأضافت ممازحة أنها في كل لقاء يجمعها بوائل يسألان بعضهما على سبيل المزاح "أيمتى بدنا نتزوج"، وتابعت أنها من المستحيل أن تتزوج.

وأستكملت أن خلال إجرائها عملية في وركها وقف وائل معها وقفة إنسانية وساندها خلال هذه الفترة، وأن الفرق بينها وبين وائل أنه يحب الحفاظ كثيراً على خصوصيته وهي بعكسه تماماً من هذه الناحية.