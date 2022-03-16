شاهد .. نجوى إبراهيم تحرج الإعلامية ’’لميس الحديدي‘‘ وتكشفت أمام الملأ عن مهنتها الحقيقية قبل الشهرة.. مفاجأة صادمة لم يكن يعرفها أحد ؟!

انت الان تتابع خبر نجوى إبراهيم تحرج الإعلامية ’’لميس الحديدي‘‘ وتكشفت أمام الملأ عن مهنتها الحقيقية قبل الشهرة.. مفاجأة صادمة لم يكن يعرفها أحد ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

الإعلامية لميس الحديدي قالت : هناك دقائق كثيرة خلال مشواري كانت صعبة وحاسمة، وواقف أمام الدقيقة التي أقنعت فيها الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد رفضه، وبعدها قال لي: خلاص يا لميس هنعمل الحوار.

وتابعت خلال برنامج المتسابقين "الدوم" المذاع على قناة "أون إي":"بدل ما كنت هعمل مع الأستاذ هيكل حوار لقيتهم 26 حوارا حصريا وده كان بالنسبة لي انهيار".

ولفتت: "فيه تفاصيل كتيرة من خلالها سنختار المرشحين أو المتسابقين في البرنامج ومنها، اللغة والإلقاء ومخارج الألفاظ والإقناع بطريقة الأداء والشغف".

وأضافت: "أنا ضد الحياد ولا يوجد حياد في الإعلام لكن يوجد محاولة موضوعية وعرض وجهات النظر المختلفة، ومن زمان مختارة بريق اللاحياد وانحيازات واضحة في قضايا واضحة ولكن احاول تحرى الموضوعية بقدر المستطاع".

ومن جانبها قالت الإعلامية نجوى ابراهيم: "من دقيقة واحدة أقدر اختار المتسابق الصح من الشكل والطلة والهلة والقبول، لو حصل كيميا بيني وبين المتسابق هحس إنه ممكن يجي منه، من طريقته وعنيه والاصرار، وفيه ناس ممكن تبرق من غير لما تكون لابسة ترتر".

نجوى ابراهيم، انتقدت وجهة نظر لميس الحديدي في عدم الحيادية، قائلة: "انا ضد وجهة نظرها، يمكن علشان هي صحفية فهي مبتنساش المهنة الأصلية فلازم تقول رأيها لكن طالما بقت مذيعة لازم أكون حيادية ومليش الحق أقول رأيي لأنه بيؤثر علي الجمهور، وتخلى الناس تنقسم فريقين".