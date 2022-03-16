شاهد .. منى زكي ’’حامل‘‘ بطفلها الرابع بعد فيلم أصحاب ولا أعز.. لكن رد فعل أحمد حلمي صعق الكل ولا يخطر على بال !

انت الان تتابع خبر منى زكي ’’حامل‘‘ بطفلها الرابع بعد فيلم أصحاب ولا أعز.. لكن رد فعل أحمد حلمي صعق الكل ولا يخطر على بال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

خلال الأيام الماضية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حمل الفنانة منى زكي بطفلها الرابع بعد ظهورها مؤخراً ببطن منتفخ. الأنباء أفادت أنها حامل في شهرها الثالث وظهرت منى عدة مرات بإحدى المناسبات الفنية مؤخراً وحاولت إخفاء بطنها، وهذا ما جعل البعض يؤكد أن خبر حملها ليس مجرد شائعة. من جهتها صمتت منى زكي ولم تكشف حقيقة الخبر، والتزمت الصمت هي وزوجها الفنان أحمد حلمي. يُذكر أن منى زكي وأحمد حلمي لديهما ثلاثة من الأبناء، وهم: «لي لي» و«سليم» و«يونس». وسبق أن أعربت منى زكي عن فرحتها للمشاركة في مسلسل "لعبة نيوتن"، موضحةً أنها غابت لفترة عن تقديم أعمال درامية بسبب حملها في طفلها يونس أحمد حلمي، لافتةً إلى أن مكالمة المخرج تامر محسن للمشاركة في المسلسل كانت طوق نجاة بالنسبة لها، خاصة أن آخر عمل درامي قدمته قبل 4 سنوات.

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