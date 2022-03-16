شاهد .. مواطن سعودي أرتكب هذا الفعل الصادم مع زوجته.. لكن النهاية كانت مؤلمة ولا تخطر على عقل !

انت الان تتابع خبر مواطن سعودي أرتكب هذا الفعل الصادم مع زوجته.. لكن النهاية كانت مؤلمة ولا تخطر على عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أطاحت قوات الأمن السعودية بمواطن سعودي اعتدى على زوجته بالضرب ما أفضى إلى وفاتها.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الشرطة في منطقة الشمال بإن دوريات الأمن بشرطة منطقة الحدود الشمالية، تمكّنت من القبض على مواطنٍ اعتدى على زوجته بمدينة عرعر، ما أدى إلى وفاتها.

وأشار المتحدث إلى أن دوريات الأمن بمدينة عرعر قبضت على المواطن، وجرى توقيفه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمّت إحالته إلى النيابة العامة.

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