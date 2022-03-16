شاهد .. مراتي بتاخد فلوس مني عشان تنام معايا.. مبروك عطية يتجاوز حدود الأدب و يصدم متصل برد غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر مراتي بتاخد فلوس مني عشان تنام معايا.. مبروك عطية يتجاوز حدود الأدب و يصدم متصل برد غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

مراتي مش بترضى تخليني أخد حقي الشرعي يا شيخ غير لما تاخد مني فلوس، كل مرة أطلبها تقولي هات 20 جنيه الأول، هو ده يرضي ربنا يا شيخ مبروك».

أجابه الدكتور مبروك عطية أنه بالطبع لا لا يمكن أن يكون هذا الأمر جيدًا أو يُرضي الله، وأردف قائلًا تلك الأمور لا يمكن أن يكون مقابلها مال.

وتابع قائلًا أن الرجل قد دفع بالفعل مهر الزوجة عند عقد القران وهو لا يتكرر، أما من تطلب أموال مقابل العلاقة الحميمية، فإنهم يعرفون أنفسهم ويعرفون إلى أي نوع من الأعمال يتبعون، أما الزوجة فهي في رباط مقدس معك لا يمكن أن يكون المال هو المقابل لكي تعطيك جسدها.

وقال الدكتور مبروك عطية أنه هناك مصادفة غريبة قد حدثت، حيث أنه قد أتاه رسالة من أحد المشاهدين، لسيدة تقول أن زوجها بخيل جدًا، ولا يعطيها الأموال من أجلها أو من أجل أطفالها، وأنها بسبب ذلك حينما يطلبها للسرير فإنها تطلب منه أموالًا مقابل ذلك، بالتحديد تطلب مبلغ 20 جنيهًا قبل كل علاقة بينهم.

وقال الدكتور مبروك عطية أنه من الممكن أن تكون هي الزوجة التي يتحدث عنها الزوج، وأشار أيضًا أن تلك مجرد فرضية وليس تأكيد، وفي كل الأحوال فقد قال الدكتور أن ذلك لا يجوز شرعًا، موضحًا أنه يجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته وابناؤه وأن يقوم بالإنفاق عليهم.