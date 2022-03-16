شاهد .. تعرف على السر وراء رشاقة زوجة محمد صلاح ‘‘ماجي صادق’’.. ريجيم سحري أفقدها الكثير من الوزن.. هذا ما تفعله يومياً ؟

انت الان تتابع خبر تعرف على السر وراء رشاقة زوجة محمد صلاح ‘‘ماجي صادق’’.. ريجيم سحري أفقدها الكثير من الوزن.. هذا ما تفعله يومياً ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

ماجي صادق زوجة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، خطفت الأنظار من خلال ظهورها الأخير حيث ظهرت وهناك تغير ملحوظ في الشكل والملامح الذي بدا عليها بعكس ماكانت عليه سابقاً حيث كانت سمينة بشكل كبير جداً ولكن حديثاً بدت وقد نقصت الكثير من الوزن وأثار رودا مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من نقص الوزن الكبير.

رجيم ماجي صادق

ماجي صادق زوجة محمد صلاح خسرت الكثير من وزنها إذ بدت بجسد نحيف عما كان سابقا، أرجع البعض سبب فقدان وزن زوجة محمد صلاح، لعمل جلسات دايت حتى تبدو في الوزن الذي ظهرت عليه، فكان من بين تعليقات رواد السوشيال ميديا: «أم مكة أحلوت وجمالها مالوش زي، هي ماجي خست، حلوة أوي كدة، خليكي على الوزن ده، فخر العرب الحقيقي وصل، هي خست ولا إيه، بقت كدة إزاي».

وكشف الكابتن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية، عن سر فقدان زوجة محمد صلاح لوزنها الزائد، بكتابته على صفحته على «فيسبوك»: «فخور إني كنت جزءا من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب»، مرفقًا صورتها وقت متابعتها معه قبل نحو 3 أعوام، وتحديدا في يوليو 2018، حيث أشار إلى تواصل ماجي معه عبر فيسبوك لإنقاص وزنها، بعد أن اتبعت إحدى وصفاته الغذائية التي حققت معها نتيجة ملموسة، كاشفًا عن سفرها له مخصوص رفقة أخت محمد صلاح ونشر حينها صورة تجمعه بها.

سر رشاقة زوجة محمد صلاح

وحول سر رشاقتها أكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن ماجي لم تعتمد فقط على ممارسة الرياضة، لأن الرياضة وحدها لم تجعلها أرشق، لكنها أيضًا اتبعت نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الثلاث وجبات “فطار- غداء- عشاء”.



وأوضح أنها التزمت بتناول الثلاث وجبات إلى جانب الحرص على تناول الفاكهة بطريقة غير عشوائية، فعلى سبيل المثال قد تتناول خلال اليوم ثمرة تفاح أو موز، إلى جانب تناول الخضروات.

وأضاف أنها اعتمدت على تناول الأكلات التي تمد بالطاقة في وجبة الإفطار، بينما في وجبة العشاء فقد تكون اعتمدت على أكلات مثل الزبادي أو الشوفان بالزبادي.

وأشار إلى أنها إذا كانت من الأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة خلال فترة المساء فقد تلجأ إلى تناول التوست البني مع الجبن أو البيض، على أن تتوقف عن تناول الطعام بعد السابعة مساء.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن التغير الملحوظ في شكل «ماجي» زوجة اللاعب محمد صلاح، والتي ارجعتها إلى اتباع نظام غذائي صحي فضلا عن ممارسة الرياضة بانتظام، إذ قالت: «خاسة برياضة وباين على جسمها جدا، لكن لو عملت عمليات التكميم شكله هيبان والجسم مش هيكون متناسق».

وكان قد قدم صلاح زوجته ماجي صادق في أول ظهور لها بجسم نحيل لتتسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم نهاية العام الماضي في إمارة موناكو الفرنسية، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.