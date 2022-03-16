شاهد .. ليه رفضتي تشتغلي مع محمد سعد ’’اللمبي‘‘ ؟ إلهام شاهين أجابت بدون تردد وكشفت سراً خطيراً للغاية صدم الجمهور !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي تشتغلي مع محمد سعد ’’اللمبي‘‘ ؟ إلهام شاهين أجابت بدون تردد وكشفت سراً خطيراً للغاية صدم الجمهور !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
الفنانة إلهام شاهين اعتذرت عن العمل مع الفنان محمد سعد في أحد أفلامه قبل أعوام، لتثير بذلك جدلاً كبيراً.
وحينها ردت إلهام شاهين على الاستفسارات مؤكدة أنها اعتذرت عن فيلم "أنا عندى شعرة" بطولة الفنان محمد سعد، بسبب الإرهاق التى عانت منه منذ تصوير مسلسلها "ليالي الحلمية".
وأضافت إلهام، أنها أرادت أن تستأنف عطلة قصيرة لتأخذ قسطًا من الراحة، وأن سبب اعتذارها أن الفيلم سوف كان سيستأنف تصويره خلال أسبوعين لكي يعرض فى عيد الأضحى، وهو ما لم تكن تستطيعه.
والمسلسل عرض في شهر رمضان 2016م كتبه كل من عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر، وشارك في بطولته بجوار إلهام شاهين كل من الفنانين صفية العمري وهشام سليم ودرة زروق ومحمد رياض وحنان شوقي وإخراج مجدي أبوعميرة.
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