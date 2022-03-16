شاهد .. شقيقة ’’بسمة بوسيل‘‘ زوجة الفنان المصري تامر حسني بأول ظهور لها.. جمالها الساحر فاق جمال شقيقتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر شقيقة ’’بسمة بوسيل‘‘ زوجة الفنان المصري تامر حسني بأول ظهور لها.. جمالها الساحر فاق جمال شقيقتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، جمهورها، بأحدث إطلالة لها،ونشرت صورة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وظهرت بوسيل بصحبة شقيقتها من مدينة الجونة، وكتبت من خلال صورتهما معلقة:”حبي” مع هاشتاج #أخوات.

ويعد هذا هو أول ظهور لشقيقة الفنانة المغربية المعتزلة، ولكنه غير مؤكد تمامًا إذا كانت تلك الشابة الحسناء هي شقيقتها الحقيقية أم أنها صديقتها المقربة وتعتبرها بمثابة “أخت” لها، ولكن اللافت للنظر أن “بوسيل” تلقت مئات التعليقات التي تمتدح في جمالها وجمال الشابة برفقتها، مؤكدين على الشبه الكبير بينهما.

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد شاركت صورة أخرى في نفس المكان جمعتها بوالدتها التي ظهرت بمظهر انيق وبإطلالة شبابية، لفتت الأنظار بمحافظتها على جمالها ورشاقتها، على الرغم تقدمها في العمر.