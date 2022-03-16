شاهد .. بعد شهور من وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تتجاوز كل الحدود و تفاجئ جميع جمهورها بكشفها عن أمنية حياتها .. لن تصدق ماذا تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر بعد شهور من وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تتجاوز كل الحدود و تفاجئ جميع جمهورها بكشفها عن أمنية حياتها .. لن تصدق ماذا تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت دنيا سمير غانم: أتمنى يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم، علشان يعيشوا سعداء، أمنين، اللهم احفظهم جميعًا.

وعلى جانب أخر، تحرص دنيا سمير غانم، على مشاركة متابعيها الصورة التذكارية لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، معبرة عن حزنها الشديد لفقدانهم.

وشاركت دنيا سمير غانم مؤخرًا متابعيها بصور قديمة لوالديها، مشيرة إلى أنهم كانوا سعادة وأمان لكل من حولهم.

كما نشرت دنيا سمير غانم، صورة والديها، من خلال حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت عليها: اللهم في يوم الجمعة غرة شعبان أرحم من كانوا السند والأمان والسعادة لكل من حولهم.

وتنتظر دنيا سمير غانم، طرح فيلمها الجديد "تسليم أهالي"، وهو من بطولة كلا من: دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، عمرو هبة، هشام ماجد، ومن اخراج خالد الخلفاوي.

دنيا

"تسليم أهالي"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، اذ كشفت سابقًا موعد طرحه من خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، عندما فتحت باب الأسئلة لمتابعيها، موضحةً أنه سيتم طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.