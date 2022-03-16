شاهد .. زوجة شقيق أبو هشيمة التي فاقت جمالها على جمال ’’ياسمين صبري‘‘ في يوم عرسها.. جمالها خرافي وشقيقتها أميرة شهيرة !؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة شقيق أبو هشيمة التي فاقت جمالها على جمال ’’ياسمين صبري‘‘ في يوم عرسها.. جمالها خرافي وشقيقتها أميرة شهيرة !؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم مرور قرابة العامين على زواج الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، إلا أن أصداء زواجهما لاتزال مستمرة وتلقي بظلالها على مواقع التواصل.

وشغل حفل زفاف ياسمين صبري على أبو هشيمة رواد مواقع التواصل آنذاك، لكن وعلى الرغم من أن الحدث كان مسيطراً على الأحاديث، توقف عدد من المتابعين امام جمال واناقة زوجة شقيق احمد ابو هشيمة التي ظهرت جوار ياسمين صبري.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه السيدة الأنيقة «أكلت الجو» من الفنانة ياسمين صبري، نظرا لجمالها وأناقتها الشديدة وحسن اختيارها لفستانها، فمن هي هذه السيدة؟

السيدة الأنيقة التي ظهرت في حفل زفاف ياسمين صبري هي الشيخة «يسرا الفاسي»، زوجة المستشار بالمحكمة الاقتصادية «طارق أبو هشيمة»، شقيق أحمد أبو هشيمة.

ويسرا الفاسي هي نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي، وسيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقة الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

وبعد وفاة الأميرة هند بشهر واحد في عام 2010، احتفلت أسرتها في حفل صاخب بزواج شقيقتها يسرا على طارق أبو هشيمة، وكيل النائب العام آنذاك، وكان ذلك بحضور لافت للفنانة هيفاء وهبي التي كانت زوجة أحمد أبو هشيمة حينها، ومنذ ذلك الحين يحرص الزوجين على حضور المناسبات الإجتماعية سويا.

من جانب آخر، خطفت حقيبة الفنانة المصرية ياسمين صبري الأضواء وصارت حديث وسائل التواصل في الساعات الماضية.

ونشرت الفنانة المصرية صوراً جديدة من أحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها في إنستغرام.

واختارت ياسمين صبري، حقيبة من توقيع ماركة «hermes» الفرنسية، والتي تعد ماركة مفضلة لديها، حيث ظهرت بحقائبها مرارًا وتكرارًا.

وتميزت الحقيبة بكونها كلاسيكية، باللون الأخضر الغامق، والتي جاءت مصنوعة من جلد التمساح السميك، فهي تستغرق عملية ووقت طويل في صبغ جلد التمساح فضلًا عن اختيار مقابضها الثمينة.

وجاءت الحقيبة بسعر مرتفع للغاية، حيث وصل سعرها لـ 212٬759 دولار أمريكي، وهو ما يتخطى 3 ملايين جنيه مصري، كما إنها تُعرض للبيع في المزادات الضخمة بسعر 85 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و300 ألف جنيه مصري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، والذي عرض رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب‎.‎