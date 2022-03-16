شاهد .. هل شاهدت من قبل زوج الفنانة الشابة ’’ميار الغيطي‘‘ ؟؟ .. لن تصدقوا ما هي مهنته – تعرّفوا عليه ؟؟ (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر هل شاهدت من قبل زوج الفنانة الشابة ’’ميار الغيطي‘‘ ؟؟ .. لن تصدقوا ما هي مهنته – تعرّفوا عليه ؟؟ (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا هم الأكثر وسامة على الإطلاق، بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل وقد وصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية الشابة ميار الغيطي،حين قامت بمشاركة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، مجموعة من الصور شهدت ظهورها مع زوجها “شريف العلمي” في مناسبات مختلفة أبرزها خلال ظهورهما معًا على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة الدولي بدورته الـ43.

وتزوجت الفنانة الشابة ميار الغيطي من شريف العلمي في 28 نوفمبر من العام 2020 حيث عُقِد القران بمسجد عمر مكرم، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط، وأقامت حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالجونة، بعد شهر من عقد قرانهما، وظهرت الفنانة الشابة فى مقاطع فيديو وصور وهى ترتدى فستان الزفاف وتقطع التورتة مع زوجها.

من هو شريف العلمي زوج ميار الغيطي؟

أنتشر في الأيام القليلة الكثير من الأسئلة عن من يكون شريف العلمي زوج ميار الغيطي، وبعد البحث تبين أن شريف يعمل في مجال الهندسة وبالتحديد في مجال هندسة المواقع الإلكترونية بالأضافة إلى كونه رجل أعمال كبير جدًا، ويبلغ شريف من العمر حاليًا أربعة وثلاثون عام، وكان شريف قد أرتبط بالممثلة ميار الغيطي في العام 2020 حيث أقام حفل زفاف صغير وقام بحضوره الأصدقاء وأفراد الأسرة وعدد من الفنانين المعروفين في مصر .

من هي ميار الغيطي؟



ميار الغيطي هي ممثلة مصرية الجنسية لها شهرة واسعة في مجال التمثيل ولكن وبالرغم من كونها ممثلة جديدة نسبيا على الساحة المصرية إلا أنها تتمتع بشعبية كبيرة جدا في مصر والعالم العربي، ولدت ميار في 7 يونيو عام 1992م وبالتحديد في العاصمة المصرية القاهرة وولداها يكون كاتب السناريوهات المعروف محمد الغيطي، يُذكر أن الممثلة بدأت مشهوراها الفني في سن مبكر حيث كان أول مسلسل تشارك فيه هو مسلسل الحسيدا عام 1997م.

“جزيرة غمام” يعيد ميار الغيطي للشاشة بعد غياب عامين في رمضان 2022



من ناحية أخرى، تعود الفنانة الشابة ميار الغيطـي لشاشة رمضان 2022 المقبل، وذلك بعد غياب لمدة عامين، وذك من خلال مسلسل “جزيرة غمام” حيث تلعب دور فتاه صعيديه للمره الثانية.

حيث جسدت في المره الأولي فتاه صعيديه شخصيه لبني في مسلسل “أريد رجلًا” إخراج احمد شفيق وفي هذا العمل تجسد شخصيه (درة) إبنة عمدة وكبير الجزيرة وتواجه مواقف صعبة ورومانسية عديدة حيث انها تتمتع بشخصية ناعمة هادئة مع جمالها الصعيدي وقوه شخصية متفردة تجعل لها مكانه في قلوب الجميع.