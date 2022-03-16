شاهد .. هتزعلي عليا بجد لو مت ؟؟ الفنانة ميرفت أمين صدمت طليقها النجم حسين فهمي بإجابتها الغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر هتزعلي عليا بجد لو مت ؟؟ الفنانة ميرفت أمين صدمت طليقها النجم حسين فهمي بإجابتها الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان حسين فهمي هو أشهر أزواج الفنانة ميرفت أمين حيث جمعتهما قصة حب كبيرة توجت بالزواج الذي أثمر عن ابنتهما الوحيدة منة الله.

صورة نادرة انتشرت للفنان حسين فهمي وهو يرفع الطرحة من على وجه ميرفت أمين ليلة الزفاف ليكشف عن جمالها اللافت.

فنيا شكلت ميرفت أمين مع حسين فهمي ثنائيا ناحا قدما مجموعة كبيرة من الأفلام أشهرها حافية على جسر الذهب والإخوة الأعداء وغيرها.

أحب الجمهور هذا الثنائي الذي جسد مشاعر الحب في السينما، فتحول هذا الحب إلى واقع وحقيقة وتزوجا ثم وقع الطلاق بعد سنوات.

وفي لقاء قديم لها في برنامج الليلة دي مع الفنانة أروى تعرضت ميرفت أمين بعد طلاقها من حسين فهمي لأسئلة منه، أو بالأحرى من صورة له.

وفي أحد الأسئلة قال حسين فهمي: لو مت هتزعلي عليا؟ فأجابت: بعد الشعر عليك.. بالطبع انت أبو منة ومن غير ما تسأل.

إجابة ميرفت أمين صدمت الجمهور الذي تفاجأ بأنها لا تزال تحمل مشاعر قوية لزوجها برغم تطليقه لها منذ سنوات طويلة.

وتعاون الزوجان في أعمال عديدة، من أشهرها «رجال لا يعرفون الحب، وانقذوا هذه العائلة، وآسفة أرفض الطلاق». واستمر زواج ميرفت وحسين (14) عاما، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات، فالزوج الوسيم يتهم زوجته الجميلة بالانشغال عنه.

فيما حاولت الزوجة تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بين الجميلة والفتى الوسيم بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما «آسفة أرفض الطلاق».