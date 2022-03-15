شاهد .. أخفاها عن الأعلام.. أول ظهور لياسمين شقيقة النجم ’’كريم عبدالعزيز‘‘ والمفاجأة في قرابته من الفنانة ياسمين عبد العزيز ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر أخفاها عن الأعلام.. أول ظهور لياسمين شقيقة النجم ’’كريم عبدالعزيز‘‘ والمفاجأة في قرابته من الفنانة ياسمين عبد العزيز ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كريم عبد العزيز لايحب كثيرا نشر صورا عائلية لأسرته، سواء زوجته أو ابنيه، ولكن فاجئ جمهوره بنشر صورة لطفليه علي وملك بالزي المدرسي.

وقد نالت الصورة إعجاب متابعيه الذين أثنوا على جمال الصغيرين، وخصوصا ملك والتي بدت شبيهة جدا بأبيها النجم الوسيم.

كما نشر كريم عبد العزيز صور له مع شقيقته الصغرى ياسمين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جاءت الصورة لكريم وشقيقته منقسمة إلى نصفين، الجانب الأيمن كانت في طفولتهما والجانب الأيسر كانت من حفل زفاف شقيقته.

كريم عبد العزيز كتب على تعليقاً على الصورة قائلاً "ذكريات". ونظراً للتشابه بين اسمه واسم الفنانة ياسمين عبد العزيز ظن كثيرون أنها شقيقته، لكنها ليست شقيقته، وليس بينهما أي صلة قرابة على الإطلاق.