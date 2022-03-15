شاهد .. ابنة شقيق نوال الزغبي تفاجئ الكل بجمالها الشديد في احدث ظهور !! والجمهور : فاقت جمال عمتها كثيراً (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة شقيق نوال الزغبي تفاجئ الكل بجمالها الشديد في احدث ظهور !! والجمهور : فاقت جمال عمتها كثيراً (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت ابنة مارسيل الزغبي شقيق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وتصدر احدث ظهور لإبنة شقيق نوال الزغبي بعد حرص والدها على معايدتها لمناسبة عيد ميلادها الـ6. ونشر مارسيل عبر صفحته الخاصة على تويتر صورة لإبنته وعلّق بالقول:”٦ سنين فرح ، ٦ سنين حب ، ٦ سنين هضامة ، عقبال المليون سنة يا حبيبة بابي “. وبدورها اعادت نوال نشر الصورة عبر صفحتها الخاصة على تويتر، وعلّقت عليها قائلةً:”عيد ميلاد سعيد صديقتي المقربة”.

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