أخبار اليمن : 141 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

141 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 141 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية، و6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية ومقبنةK وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 13 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 73 صاروخا وقذيفة و99 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.