أخبار اليمن : الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان في اليمن

الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان في اليمن
أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية، عن أول أيام شهر رمضان المبارك في اليمن لعام 2022م - 1443 هجرية.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، هو أول أيام شهر رمضان، ويوم الإثنين 2 مايو عيد الفطر/ أول شوال.
دوت الخليج ينشر فيما يلي نص البيان:
الجمعية الفلكية اليمنية تعلن :
عن أول رمضان السبت 2/4/2022 م
وشوال يوم الإثتين 2/5/2022 م
للعام الهجري 1443 الموافق 2022للميلاد :
في مغرب يوم الجمعة 1/4/2022م تغرب الشمس في سواحل مدينة الحديدة – وهو المغرب المعتمد تأريخياً لليمن - في الساعة السادسة والدقيقة (21) ؛ وبعد حوالي سبع عشرة دقيقة يغرب الهلال الوليد الذي كان قد ولد صباحاً الساعة التاسعة والدقيقة (25) وأما مدة المكث – أي المدة الفاصلة بين غروبي الهلال والشمس – حوالي سبع عشرة دقيقة ؛ وهذه المدة كافية فلكياً لاستطلاع حديث ومعتمد إسلامياً ؛ وعليه يكون يوم السبت 2/4/2022 م هو الأول من رمضان للعام الهجري المذكور.
وفي يوم السبت 30/4/ 2022م الموافق التاسع والعشرون من رمضان من العام المذكور تغرب الشمس في الموقع المذكور من سواحل الحديدة الساعة السادسة والدقيقة (26) : ويجب الانتباه إلى أنَ الهلال لمَا يكون قد ولد بعد أولاً – ولا يولد إلاَ الساعة الحادية عشرة والدقيقة (28) ليلاً ؛ ولكنَه يغرب ثانياً قبل الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة ؛ مما يعني أنَ مدة المكث سالبة وعليه من المستحيل أن يكون اليوم التالي هو أول شوال بل هو متمم لشهر رمضان.
ويوم الإثنين 2/5/2022 م هو أول أيام الفطر/ شوال للعام المذكور
وكل عام وأنتم بخير وعافية ...
مع تحيات : المهندس محمود ابراهيم الصغيري رئيس الجمعية
والقاضي يحيى بن يحيى العنسي الأمين العام
والباحث الفلكي الأستاذ عدنان الشوافي
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