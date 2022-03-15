شاهد .. الفنانة هيفا وهبي تصدم كل جمهورها ومتابعيها بهذا الخبر والذي أثار الغضب ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفا وهبي تصدم كل جمهورها ومتابعيها بهذا الخبر والذي أثار الغضب ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

اعتذرت النجمة ​هيفا وهبي​، عن إحياء حفلها في أميركا المقرر يوم 19 من الشهر الحالي، مؤكدة أن ذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وإرادة منظمين الحفل.

وكتبت هيفا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي قائلة: "لأسباب خارجة عن إرادتي وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقرة بتاريخ 19 مارس في ولاية لاس فيجاس الأمريكية".



الجدير بالذكر أن هيفا وهبي كانت قد إحتفلت بعيد ميلادها، وظهرت بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا أسود أنيقا من طراز الجانب الواحد واللامع البراق من الأعلى، أما من الناحية الجمالية فقد طبقت النجمة اللبنانية ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها.