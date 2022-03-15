شاهد .. نجم فيلم ’’أصحاب ولا أعز‘‘ يفجر مفاجأة : وقعت في حب بطلة أحد أعمالي وتعلقت بيها.. هل يقصد منى زكي ؟!

انت الان تتابع خبر نجم فيلم ’’أصحاب ولا أعز‘‘ يفجر مفاجأة : وقعت في حب بطلة أحد أعمالي وتعلقت بيها.. هل يقصد منى زكي ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان إياد نصار، أنه أحب فنانة كانت تقدم بطولة أحد أفلامه، ولكنه كان حريصا أثناء حديثه على عدم ذكر اسم الفنانة أو اسم العمل.

وقال الفنان إياد نصار، خلال حديثه مع الفنانة يسرا في برنامجها كلام في الحب: وقعت في الحب أثناء تصوير أحد أعمالي، وشعرت أنني بحب بجد وتعلقت بالبطلة، ولكن مكنش حب حقيقي، في حالات حصلت كتير أن اتنين مثلوا مع بعض وحبوا بعض في العمل واتجوزوا بعدها، وعاشوا قصص حب ناجحة، وإحنا في الأعمال بنقدم خبرة إنسانية سواء كانت رومانسي أو دراما أو أي شكل درامي تاني.

وأضاف إياد نصار، أنه لا يحب مشاركة حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وجود العديد من نجوم هوليوود لا يمتلكون متابعين كثيرين في حسابهم بمواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه يكتفي بنشر أعماله ونجاحاته.

آخر أعمال إياد نصار وفي سياق متصل، عرض مؤخرا للفنان إياد نصار، فيلم 11.11 من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم إنجي المقدم، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبد الحليم، وعمر الشناوي، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور السينما.

كما عرض للفنان إياد نصار، فيلم أصحاب ولا أعز، على منصة نتفليكس الرقمية، وهو من إخراج وسام سميرة، وتأليف فيليبو بولونيا، ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم، منهم نادين لبكي، منى زكي، عادل كرم، دياموند بو عبود، وجورج خباز، ويعتبر فيلم أصحاب ولا أعز هو النسخة العربية من الفيلم الشهير Perfect Strangers.