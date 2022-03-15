شاهد .. كسرت كل حدود الأدب.. ما فعلته الفنانة أنغام على خشبة المسرح بعد أخبار زواجها من حسين فهمي صدم الجمهور !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

هاجم الناقد الفني اللبناني جهاد أيوب الفنانة أنغام بعد تعاملها بفوقية خلال حفلها في مهرجان ”فبراير الكويت“.

وكشف أيوب أنه كان الأجدر بالفنانة أنغام خلال حفلها في مهرجان ”فبراير الكويت“ أن تؤدي اللهجة المصرية، منتقدا بشدة وصولها المهرجان إلى جانب ”الحرس“ وتعاملها بـ“فوقية“ في الكواليس، إضافة إلى إصرارها على ختام الحفل الذي جمعها بالفنان نبيل شعيل، وهذا ما أدى إلى انسحاب عدد من الحضور عند تأديتها لأغنيتها الثالثة بخاصة أن القسم الأكبر منهم حضروا خصيصا لسماع شعيل.

حيت المطربة المصرية أنغام، مساء الخميس الماضي، حفلها الفني في دولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2022، المقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وقدمت أنغام عدد من أغنياتها الشهيرة منها أكتبلك تعهد التي طلب الجمهور تكرارها على المسرح، إلى جانب ياريتك فاهمني، أساميك الكتيرة، ونفضل نرقص، وغيرها من الأغنيات الخليجية.