شاهد .. أكثر ممثلة كانت ريحتها مقرفة ومكنتش قادر تبوسها ؟! إجابة غير متوقعة من حسين فهمي صدمت كل الجمهور !

انت الان تتابع خبر أكثر ممثلة كانت ريحتها مقرفة ومكنتش قادر تبوسها ؟! إجابة غير متوقعة من حسين فهمي صدمت كل الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

أكد الفنان حسين فهمي إن إعجابه بفكرة الكاهن للمخرج عثمان أبو لبن، والكاتب محمد ناير، كان الدافع وراء موافقته على المشاركة في الفيلم الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

وتابع في تصريحات صحفية: "الفيلم مهم جدا يتناول موضوع هام، وأنا شخصيا مؤمن جدا بنظرية المؤامرة، وأرى أن العالم كله يتآمر على بعضه، نحن نشاهد الآن ما يحدث في كثير من دول العالم العربي كالعراق وسوريا وغيرها، وهو أمر موجود منذ القدم، مسائل قديمة ليست وليدة العصر الحالي".

حسين فهمي والنساء

وارتبط الفنان حسين فهمي 6 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني، ولم تشتهر زيجاته رغم تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

حسين فهمي وأبلة فاهيتا

وتحدث الفنان حسين فهمي خلال لقاء سابق مع أبلة فاهيتا عن مشواره الفني وعلاقاته كما روى بعض المواقف الطريقة التي مر بها على مدار حياته، كما كشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين رافضًا الكشف عن عمره الحقيقي.

وسألته فاهيتا عن أكثر فنانة كانت ريحتها وحشة فصمت قليلاً ثم اعتذر وقال إنه لا يمكن أن يجيب على هذا السؤال.

كما كشف أنه لا يحب مشاهدة أفلامه لأنه كثير الانتقاد لنفسه، وعن علاقته بأحفاده أوضح أنه لا يعترف بفكرة الأولاد والأحفاد وأنه يفضل أن يخاطبه أحفاده وأبناؤه باسمه مباشرةً.

وعن أغرب تصريحاته، فكانت تتعلق بموقف تعرض له في أحد البلاد، عندما وجد سيدة تختبئ له أسفل سريره بالفندق الذي كان يقيم به، واكتشف حينها أنها كانت على اتفاق مع طاقم التنظيف الخاص بالفندق لتسهيل عملية الدخول، كما كشف أنه كثيرًا ما يتعرض للمعاكسات من قبل السيدات وكان أشهرهن الفنانة العالمية صوفيا لورين التي قامت بمعاكسته.