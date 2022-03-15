شاهد .. مين من الفنانات استمتعت بتقيبلها أكثر من غيرها ؟؟ الفنان سمير صبري أجاب بكل جرأة وتجاوز كل قواعد الأدب ؟! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مين من الفنانات استمتعت بتقيبلها أكثر من غيرها ؟؟ الفنان سمير صبري أجاب بكل جرأة وتجاوز كل قواعد الأدب ؟! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

يعد الفنان سمير صبري واحداً من دونجوانات السينما المصرية، برغم قلة علاقاته النسائية على الحقيقة.

وخلال استضافته في برنامج فحص شامل، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، تحدث صبري عن مشاهد قبلاته في السنما.

وقال إنه قام بتقبيل العديد من الفنانات في الأفلام، وكان ينظر للقبلات على أنها فنية بحتة، ويحترم كل فنانة صديقة عمل معها، ورداً على سؤال شلهوب عن الممثلة التي استمتع بقبلاتها أكثر، اعترف بأنها الممثلة ميرفت أمين.

وأكد الفنان سمير صبري أنه قبّل جميع الفنانات اللائي عمل معهن، مشيرا إلى أن القبلة السينمائية، قبلة فنية ليست كالحقيقية.