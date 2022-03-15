أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المحامي الأصبحي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المحامي الأصبحي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ المحامي /محمد قاسم الاصبحي، عضو هيئة مكافحة الفساد عضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية من خلال مشاركته الفاعلة في مختلف الفعاليات التنظيمية والسياسية واللجان القانونية للمؤتمر الشعبي العام، وكذا اسهاماته في تعزيز العمل النقابي وتطوير مهنة المحاماة.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الأستاذ المحامي / حمود قاسم الاصبحي، عضو اللجنة القانونية للمؤتمر الشعبي العام، وإخوانه، والى نجل الفقيد / علاء محمد قاسم الاصبحي، وإخوانه، وكافة آل الاصبحي، أعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب.
سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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