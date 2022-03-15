شاهد .. تجاوزت ميرفت أمين بجمالها الساحر.. صورة نادرة لزوجة ’’حسين فهمي‘‘ الأولى وابنه وابنته منها !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر تجاوزت ميرفت أمين بجمالها الساحر.. صورة نادرة لزوجة ’’حسين فهمي‘‘ الأولى وابنه وابنته منها !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

يتساءل الجمهور في مصر والوطن العربي من هي نادية محرم زوجة حسين فهمي حيث يُعد الفنان حسين فهمي من أكثر الفنانين المصريين الذين تتناول الصحافة والإعلام أخبارهم بشكل دائم.

ولم تكن ميرفت أمين هي الزوجة الأولى في حياة حسين فهمي حيث كانت السيدة نادية محرم هي الزوجة الأولى وقد أنجبت له ابنه محمود وابنته نائلة.

وتداول ناشطون صوراً قديمة لها وعبر الجمهور عبر عن إعجابه بجمال نادية، وأشادوا بشكلها الخارجي، حتى البعض قارنها بميرفت وإعتبروا أنها تفوقها جمالاً.

نادية محرم أنجبت إبنه محمود وإبنته نائلة، التي تعد نسخة طبق الأصل عن والدتها، وتساءل الجمهور عن سبب غيابهم عن عالم الفن والإعلام.

وبعد ذلك تزوج حسين فهمي أكثر من مرة، ومنهم كانت الممثلة لقاء سويدان والتي تصغره بعدة أعوام وإنتهى زواجهما في المحاكم.