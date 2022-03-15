شاهد .. مين نمبر ون إنتي والا ياسمين عبد العزيز؟ مي عز الدين تصدم الكل وتجيب دون تردد على سؤال لميس الحديدي ! ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر مين نمبر ون إنتي والا ياسمين عبد العزيز؟ مي عز الدين تصدم الكل وتجيب دون تردد على سؤال لميس الحديدي ! ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة سألت لميس الحديدي النجمة مي عز الدين، مين برأيك نمبر ون.. انتي والا ياسمين عبد العزيز؟

وحينها قالت مي عز الدين في ردها أن الجمهور هو من يحدد من هو نمبر ون من ناحية الجماهيرية، وبخصوص الإيرادات اسألوا المخرجين متسألونيش أنا.

وتواصل النجمة مى عز الدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والتى تجسد فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.