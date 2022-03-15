شاهد .. بعد أخبار حملها وارتباط زوجها أبو جبل من نجمة شهيرة .. سمارة يحيى تصدم كل الجمهور بمفاجأة غير متوقعة لم يتخيلها أحد !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد أخبار حملها وارتباط زوجها أبو جبل من نجمة شهيرة .. سمارة يحيى تصدم كل الجمهور بمفاجأة غير متوقعة لم يتخيلها أحد !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

أصبحت زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، الأميرة سمارة يحيى، ترند عقب تألق زوجها في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأثار الجدل بعدما شاركت بمنشور مع متابعيها عبر حسابها على إنستغرام، اعتبره البعض رسالة إلى زوجها بعد أنباء عن انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الأميرة سمارة في منشور لها عبر حسابها بموقع إنستغرام: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل"، واعتبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا المنشور رسالة مبطنة للحارس أبو جبل.

وسلطت مجلة "هي" الضوء عن ملكة جمال العرب زوجة الحارس المصري، وقالت عن النجم الجزائرية: " سمارة يحيى تزوجت محمد أبو جبل في شهر أبريل 2021 ونشر الثنائي العديد من صور حفل الزفاف الذي اقتصر فقط على حضور أسرة العروسين، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا وقتها.

وفي الفترة الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء حمل الأميرة سمارة يحيى.

وقد اشتعلت هذه الأنباء بعد ظهورها الكثيف مؤخراً على إنستغرام، بعد فترة من الانقطاع، جراء أزمتها مع زوجها، والتي أكدها اللاعب في لقائه الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي.

كما ضجت مواقع التواصل أيضاً بأخبار تزعم خطوبة أبو جبل من فنانة معروفة جراء استمرار وتفاقم الأزمة بينه وبين زوجته، وهي أنباء نفتها مصادر مقربة من أبو جبل، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليه.

وفيما يتعلق بحملها فقد أشعلت سمارة الجدل مؤخراً ونشرت صورة لها بلوك جديد وهي ترتدي خاتماً ذهبياً يبدو غالي الثمن.

وقال كثير من المعلقين أن هذا الخاتم من أبو جبل لزوجته،بمناسبة كونها حامل في شهورها الأولى، لكن لا تزال هذه الأنباء غير مؤكدة.