شاهد .. الكشف رسمياً على أسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022.. وهذا هو الإعلان الرسمي !! (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت قناة “رمضان تجمعنا” الموثقة عبر منصة اليوتيوب عن اسم وملامح برنامَج المقالب الجديد لرامز جلال في رمضان 2022 ، حيث سيكون اسم البرنامَج الجديد هو “رامز مخو ضرب” وسيكون البرنامَج عبارة عن مقلب داخل مصعد كهربائي في أثناء صعود الضيف وحيداً في المصعد تحدث اهتزازات داخل المصعد وقطع للتيار الكهربائي وعرض فيديو مدبلج في شاشة المصعد الموهمة للضيف أنها زجاج شفاف لرؤية المدينة من الأعلى ولكن يتم عرض أن المصعد وصل ناطحات السحاب مع ارتجاجات قوية ومشهد مرعب للضيف يوحي له بأن المصعد يؤول للسقوط.

لم تعلن قنوات الـMBC التي تبث البرنامَج منذ موسمه الأول عن مواعيد عرض حلَقات رامز جلال في برنامَج المقالب الجديد رامز مخو ضرب حيث ويتوقع أن يتم توضيح مواعيد عرض الحلَقات قبل دخول شهرنا المبارك بحوالي أسبوع أو أقل حيث سيتم توضيح ذلك في إعلان آخر على قنوات MBC مصر والأولى.