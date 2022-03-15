شاهد .. شقيقة محمد صلاح التي أخفاها عن الإعلام تدهش الكل بجمالها في أول ظهور.. أحلى من ياسمين صبري وهنا الزاهد !! (صورة)

انت الان تتابع خبر شقيقة محمد صلاح التي أخفاها عن الإعلام تدهش الكل بجمالها في أول ظهور.. أحلى من ياسمين صبري وهنا الزاهد !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لشقيقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر. وشهدت الصور الظهور الأول لـ"رباب" شقيقة محمد صلاح التي أخفاها عن وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية. وهي من المرات النادرة الذي يظهر محمد مع شقيقته أمام الأضواء حيث يحرص النجم المصري على بقاء عائلته بعيدة عن الإعلام.

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