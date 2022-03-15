شاهد .. كواليس وخفايا طلاق مها الصغير وخروجها مطرودة من منزل أحمد السقا.. سألوه عن السبب فكشف السر الخطير الذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر كواليس وخفايا طلاق مها الصغير وخروجها مطرودة من منزل أحمد السقا.. سألوه عن السبب فكشف السر الخطير الذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا قائمة محتويات الاكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل مدة بعدما كشفت لأول مرة عن أسرار جديدة ومفاجأة مدوية بشأن علاقتهما الزوجية، وذلك خلال لقائها في برنامج CutheCrap المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حينها أكدت مها الصغير أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد السقا مرتين سراً، مشيرة إلى أن الطلاق الأول حدث بعد إنجاب أطفالهما الثلاثة، ثم عادت لعصمته، ولكن تجددت الخلافات والمشاكل الزوجية بينهما ليحدث الطلاق للمرة الثانية، ولكنهما تجاوزا الخلافات فيما بعد وعادا مرة أخرى.

أما زوجها السقا فقد خرج لاحقاً مؤكداً أنه هو السبب في انفصال زوجته عنه مرتين، وأنها تحملته وتحملت طبائعه كثيراً، ويعود الفضل لها في الإبقاء على حياتهما الزوجية قائمة حتى اليوم.

أحمد السقا وزوجته مها الصغير

وقالت مها الصغير خلال حديثها عن فترة الطلاق: "اتطلقنا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".

وتابعت: "أنا اتجوزت أحمد وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي"، متابعة: "أنا في الأول كنت مطيعة جدا لكن كانت جوايا خناقة، عارفة لما تكوني بتحبي حد أوي فبتبقي ضايعة، كنت دايما بسكت علشان أتفادى الخناقات".

وفي سياق متصل، كشفت مها الصغير عن أسباب أول طلاق بينهما، قائلة: "كانت بسبب مشاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خلافات بيني وبين أبويا مع أنه كان هو اللي بيدعمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعاني".