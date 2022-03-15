شاهد .. خفايا وأسرار صادمة عن ميرفت أمين.. تزوجت 5 رجال أحدهم فنان شهير خانها مع ملكة جمال لبنان وفقدت ذاكرتها بسبب الريجيم !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر خفايا وأسرار صادمة عن ميرفت أمين.. تزوجت 5 رجال أحدهم فنان شهير خانها مع ملكة جمال لبنان وفقدت ذاكرتها بسبب الريجيم !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

تجمع الفنانة القديرة ميرفت أمين التي لقبت بقطة السينما المصرية بين الجمال والحضور، ورغم مرور الأيام وتعاقب السنين، لم تفقد طلتها الحلوة، أو رصيد نجوميتها.

ليدي السينما

ولدت ميرفت محمد مصطفى أمين في ٢٤ نوفمبرعام ١٩٤٦ في المنيا لأب مصري وأم إنجليزية اسكتلندية، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية والتي حصلت عليها من جامعة عين شمس المصرية.

ومن عرفها عن قرب قال أنها تحمل صفات برج القوس كاملة، فهي مهذبة وهادئة، تراعي مشاعر الآخرين وشديدة الرومانسية، كما أنها كانت تكره الروتين وتحب الحياة الجـ.ـريئة والمغـ.ـامرة بحكم عشقها للحرية وكـ.ـسر القـ.ـيود دائما. وقد دخلت الفن عن طريق الصدفة.

حدث ذلك حين عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استديو جلال لترى عن قرب كيف يتم صناعة الأفلام، وهناك رأت رشدي أباظة وأحمد المليجي وأحمد رمزي فأحبت هالة الفن وقررت أن تكون تلك حياتها.

البدايات دائما مهمة بدأت ميرفت أمين حياتها الفنية من بوابة مسرح الجامعة كمعظم أبناء جيلها حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية “يا طالع الشجرة” لتوفيق الحكيم. لكن بدايتها الحقيقية في السينما كانت فيلم “نفوس حائرة” والذي كان من بطولة النجم أحمد مظهر. والذي فتح لها بوابة الشهرة والنجومية ليقدمها المخرج حسين كمال مع النجم عبد الحليم حافظ في فيلم “أبي فوق الشجرة” عام 1969.

محطات مهمة في تاريخ القطة لو تتبعنا رصيد مشاركات ميرفت وتاريخها الذي قارب على الـ 120 فيلما بترتيب السنوات فنجد أنها بدأت بمسلسل “الانتقـ.ـام” عام 1969 والذي كتبه سعد زايد وكان بطولة مشتركة مع نور الشريف ومديحة كامل وإخراج نور الدمرداش. ثم قدمت دور سناء في رائعة نجيب محفوظ “ثرثرة فوق النيل” عام 1971.

وبعدها بعامين قدمت فيلمين مهمين هما “البحث عن فضيـ.ـحة” و “البنات والمرسيدس”. ثم في عام 1974 شاركت في ثلاث أفلام هم “أبناء الصمت” و “الحفيد” و”البنات والحب”. وفي عام 1976 مثلت في فيلم “دائرة الانتـ.ـقام” بدور عفاف و فيلم “حافية على جسر من ذهب” بدور كاميليا، ثم قدمت فيلم “رجال لا يعرفون الحب” عام 1979 بدور فاطمة.

وفي الثمانينات شهدت نشاطا كثيفا لميرفت من خلال أفلام “جـ.ـنون الشباب” و “سواق الأتوبيس” و “تزوير في أوراق رسمية” و “زوجة رجل مهم” و “الأراجوز” و”الدنيا على جناح يمامة”.

وفي التسعينات كان لها رصيد آخر من الأفلام المهمة مثل “همس الجـ.ـواري” عام 1992 و”كارت أحمر” عام 1994 و”القتل اللذيذ” عام 1998.

ثم سجلت حضورا مهما في الألفينات مع الجيل الجديد الذي بدأ يظهر وقتها سواء كان تمثيلا أو إنتاجا بالتقنيات الحديثة. ولعل دورها في فيلم “أيام السادات” في عام 2001 خلدها أكثر في ذاكرة الجمهور، وفيه جسدت دور زوجة الرئيس الراحل أنور السادات والذي قدمه الراحل أحمد زكي، حيث اختارتها زوجة الرئيس بنفسها ثم نالت جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية الدولي الخامس عشر عن دورها في فيلم “أولى ثانوي”.

وبعدها شاركت الفنان الكبير عادل إمام بطولة فيلم “مرجان أحمد مرجان” في عام 2007 الذي حقق نجاحاً كبيراً. ثم فيلم “حماتي بتحبني” عام 2014. بينما كان آخر أعمالها فيلم “ممنوع الاقتراب أو التصوير” الذي عرض عام 2017.

كما لا يخلو رصيدها الفني من المسلسلات المهمة في كل الحقبات ومنها على سبيل المثال مسلسل “الزوجة أول من يعلم” الذي عرض عام 1987، ومسلسل “الرجل الآخر” عام 1999. ومسلسل “لاتطفئ الشمس” عام 2017، و “بالحجم العائلي” عام 2018 بدور ثريا، و “قيد عائلي” عام 2019 بدور منال. كما أن في رصيدها تجربة تقديم واحدة من خلال البرنامج التلفزيوني “سينما القاهرة”.

كيف قدمت ميرفت فيلماً سيء السمعة في عام 1973، شاركت ميرفت في فيلم فيلم “أعظم طفل في العالم”، والذي شاركها بطولته الفيلم النجمان رشدي أباظة، وهند رستم. كان الفيلم يتحدث عن زوجان هما الدكتور فتحي وسامية؛ حيث يعمل “فتحي” كدكتور جامعي خرج للإعارة إلى جامعة بيروت”، بينما سامية تعمل مذيعة، لبرامج سيدات في التليفزيون؛ تدور أحداث الفيلم، بين الزوجان، وابنة صديق “فتحي”، والتي تثير إعجاب الأخير وتجذبه إليها بمغازلتها لها، ويحاول هو مقاومة إغرائها بكل الطرق.

وقد صنف الفيلم كواحد من الأفلام “سيئة السمعة”، حيث تم منع عرضه، وظهرت ميرفت في أحد مشاهده عـ.ـارية تماماً مما أثار جدلاً واسعاً، وقد صرحت ميرفت أنها ندمت على تقديم هذا العمل رغم تسببه في التقائها بعمر خورشيد الذي أصبح زوجها فيما بعد.

تكريماتها لا تحصى حصدت ميرفت أمين خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز، كما نالت العديد من التكريمات في الداخل والخارج نذكر منها على سبيل المثال تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2009، وأيضا التكريم من مهرجان دمشق السينمائي الدولي الخامس عشر عام 2007م، كما حصلت على تكريم عالي المستوى حين كرمها بنفسه الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك ضمن فريق عمل فيلم “أيام السادات” عام 2001.

فقـدت الذاكرة بخطأ طبي

في فترة من فترات حياة ميرفت أمين أقبلت على تعاطي نوع معين من العـقاقير من تلقاء نفسها، حين سمعت أنه فعال في حـرق الدهون والشحوم وبدأت تتناوله بكثرة، إضافة إلى امتناعها عن تناول الطعام، وذلك بسبب هوسها الشديد بشكلها ورشاقتها، ثم أخبرت أسرتها عن ما تناولته بعد أن شعرت بعدم الاتزان.

ساعدتها ابنتها على الخلود للنوم، لتستيقظ بعد مدة طويلة، وهي لا تتذكر أي شخص من أفراد أسرتها حتى ابنتها، حينها أدرك الجميع أن الموضوع خطير فتم نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لإسـ.ـعافات أولية، إلى أن بدأت تعود لها ذاكرتها تدريجياً.

ميرفت أمين المزواجة من المعروف عن ميرفت أمين أنها تزوجت خمس مرات، بدأتها بالمطرب السوري موفق بهجت في عام 1970، لكنها بعد زواجها منه سافر إلى لبنان حيث تم القـبض عليه هناك في قضيـة مخـدرات شهيرة وأودع أحد السجون اللبنانية فطلبت الطـلاق منه.

أما الزيجة الثانية فقد كانت من عازف الجيتار عمر خورشيد الذي تعرفت عليه في لبنان حين كانت تقوم بتصوير أحد أفلامها، وبعد زواجها منه اكتشفت أنه كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق. ظلت ميرفت تبحث وتتقصى حتى تأكدت من هذه العلاقة وحينها طلبت الطلاق.

أما الزيجة الثالثة وهي الأطول نسبياً فقد كانت من الفنان حسين فهمي في عام 1974 واستمرت لمدة 14 سنة، أثمرت عن ابنتها الوحيدة منة الله ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.

أما الزيجة الرابعة فقد كانت هذه المرة من المنتج الفلسطيني حسين القلا والذي لم يستمر هذا الزواج طويلاً وطلبت ميرفت الطـ.ـلاق، لتتزوج بعدها الزيجة الخامسة من من رجل الأعمال مصطفى البليدي والذي انفصلت عنه أيضاً.

حين لم يخرج صوتها داخل الاستوديو طلب مخرج فيلم “أخـطر رجل في العالم” مع فؤاد المهندس تسجيل أغنية بصوت ميرفت أمين ليستعين بها في أحد المشاهد الدرامية داخل الفيلم، وهو ما وافقت عليه ميرفت رغم أنها قالت أنها خائفـ.ـة، وما إن دخلت الاستوديو حتى أصابتها حالة من من الرهـبة والذعـر بعد رؤيتها الفرقة الموسيقية,

وحين حاولت قول كلمات الأغنية لم يخرج صوتها من الأساس رغم المحاولات المتكررة، فتم الاستغناء عن الفكرة، حيث أدى هذا الموقف إلى الاستعانة بصوت مطربة أخرى، وتركيب صوتها في الفيلم، ومنذ ذلك الموقف لم تدخل ميرفت أمين أي استديو لتسجيل الصوت كما لم تؤد أي أغنية على الإطلاق.