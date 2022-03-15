شاهد .. ابنة دنيا بطمة تفاجئ الجميع بأول ظهور برفقة والدتها .. لن تصدقوا جمالها الذي فاق الخيال !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)
ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع ابنتها باللباس الأمازيغي على المسرح، ما فاجأ الجميع بهذه الخطوة التي قامت بها.
في التفاصيل، فازت غزل الترك، ابنة الفنانة دنيا بطمة، بلقب ”ميني ميس الحناء“، في مسابقة جرت في مدينة أكادير المغربية لاختيار ملكة جمال في فئة الأطفال، تزامنا مع احتفالات مختلف دول العالم بيوم المرأة الدولي.
وظهرت دنيا وابنتها غزل وهما ترتديان اللباس الأمازيغي التقليدي، خلال حفل تتويج الأخيرة الذي نظمته جمعية أمود الخير ورابطة الصحافيين الرياضيين بمناسبة يوم المرأة العالمي بمدينة أكادير.
وأعربت دنيا بطمة عن سعادتها بفوز ابنتها بهذا اللقب، حيث نشرت عبر حسابها في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات السعيدة، علّقت عليها بالقول ”كل الاحترام والتقدير للجميع على هذا التكريم“.
ولفتت المغنية المغربية أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالة التي ظهرت بها والتي نالت إعجاب جمهورها، الذين تفاعلوا معها بطريقة إيجابية تعبّر عن مدى إعجابهم بها.
كذلك، توجهت في تدوينة أخرى بالشكر للجهات المنظمة لتلك المسابقة، معلقة ”شكرا أمود الخير على هذا التكريم لميني ميس الحناء ابنتي غزل شكرا على هذه الفرحة ودمتم فخر لهذا الوطن الحبيب أحبكم ”.
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