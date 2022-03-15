شاهد .. امرأة خمسينية تكشف تفاصيل هتك عرضها على يد دجال حلوان وما فعله بها بالأخير صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر امرأة خمسينية تكشف تفاصيل هتك عرضها على يد دجال حلوان وما فعله بها بالأخير صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

أدلت المجني عليها ه. ع ضحية دجال حلوان، باعترافات تفصيلية حول اتهامها ف. ع بالقيام بأعمال دجل وشعوذة، والشروع في اغتصابها ودفنها حية بإحدى مقابر بني سويف.



وقالت السيدة الخمسينية في أقوالها، "المتهم قام بتغييبي عن عقلي من خلال بعض الأعمال السفلية التي اشتهر بها، "سمعت صوت داخلي طلب مني الذهاب إلى المتهم" وحينما أخبرت زوجي، توجه إليه صباح اليوم التالي في مكتبه بمنطقة حلوان، وشرح له حالتي".



وقالت: عاد زوجي من هناك وقد علمت بتفاصيل حالتي فطالبت زوجي بالذهاب إليه، وهناك قام بقراءة بعض التعويذات وطالبني بعدها بالانصراف والرد عليه بعد ذلك.



صباح اليوم التالي طلب الدجال من زوجي الحضور إلى منزلنا، -بالفعل زارنا بشقتنا- ثم قمت بالتردد عليه لاحقًا داخل مكتبه بحجة إتمام عملية الشفاء، بعدما أخبرني أن حالتي صعبة للغاية، وتحتاج إلى علاج مكثف.



في إحدى المرات حاول المتهم التعدي علي جنسيًا وملامسة أجزاء حساسة من جسدي، وذلك داخل شقة ابنه الكائنة بحلوان، حينها حاولت أن أصرخ لكنه هددني بالقتل بسكب ماء نار على وجهي.



عقب ذلك حاول المتهم ابتزازي كثيرًا؛ حتى طالبني بالتوقيع له على عقد الفيلا الخاصة بي وشقة الزوجية، لكنني رفضت فقام بسرقة مبلغ مالي -10 آلاف جنيه- أثناء تردده على المنزل.



تابعت الزوجة: حينما أخبرت الدجال بأني سأقوم بإبلاغ زوجي قال "متتكلميش وخافي على ولادك" وعقب ذلك تم تغييبي عن عقلي تمامًا، وقمت بالذهاب رفقته إلى مقابر بني سويف، وهناك حاول قتلي ودفني، وأثناء محاولته خنقي بدأت أشعر بما يحدث لي، فخشي من افتضاح أمره وتمكنت من الإفلات منه.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3139 لسنة، 2022 وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على دجال حلوان، في اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة ودفنها في المقابر.