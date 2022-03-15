شاهد .. تسريب صورة صادمة من داخل غرفة نوم ’’كيم كاردشيان‘‘ وحبيبها الجديد.. والجمهور مصدوم ! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر تسريب صورة صادمة من داخل غرفة نوم ’’كيم كاردشيان‘‘ وحبيبها الجديد.. والجمهور مصدوم ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

لا تزال الفضائح مستمرة في عائلة كيم كاردشيان وجديدها تم تسريب صورة حميمة من داخل غرفة نوم نجمة تلفزيون الواقع وحبيبها الجديد بيت ديفيدسون.

وكشف كانييه ويست عن محادثة عن كيم كاردشيان مع حبيبها الجديد الذي أرسل صورة من داخل غرفة نوم عارضة الأزياء ليستفز بها كانييه.

وظهر في المحادثة بيت وهو يقوم بمهاجمة كانييه عن طريق رسالة نصية ويؤكد له أن كيم تفعل المستحيل من أجل أولادهما ويجب عليه أن يتوقف من الاساءة إليها وكأنها ليست أماً جيدة.

وطلب بيت من كانييه أن يتوقف عن مثل هذه التصرفات وأنه لن يسكت بعد الآن على إهانته لها فرد كانييه بأن سأله عن مكان تواجده

فما كان من بيت إلا أن أرسل له صورته من داخل غرفة نومه مع كيم وقال أنه على السرير مع طليقته الأمر الذي استفز كانييه كثيراً.